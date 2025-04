Kierowcy mogą odetchnąć? Koniec remontu ul. Barcza. To nie koniec remontów w Olsztynie

Mieszkańcy Olsztyna doczekali się nowej, gładkiej nawierzchni na ul. Barcza. Po kilku tygodniach prac remontowych droga jest gotowa do użytku. To kolejny krok w modernizacji miejskiej infrastruktury, a na liście czekają już kolejne ulice.

Zakończył się kolejny etap modernizacji ulicy Barcza w Olsztynie. Prace, które rozpoczęły się w marcu tego roku, dobiegły końca 28 marca, przynosząc mieszkańcom gładką i solidną nawierzchnię. Inwestycja została zrealizowana w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz środków własnych Gminy Olsztyn, a jej całkowity koszt wyniósł 275 900 zł.

Kompleksowy remont w dwóch etapach

Przebudowa ul. Barcza rozpoczęła się już w maju ubiegłego roku, kiedy to na pierwszym odcinku drogi wymieniono nawierzchnię. Tegoroczne prace objęły fragment od posesji Barcza 8 do skrzyżowania z ul. Turowskiego. Remont polegał na zerwaniu starej warstwy asfaltu, regulacji włazów studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych. Następnie ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, co znacząco poprawiło stan drogi.

Dodatkowo w ramach prac drogowcy wyrównali 14 włazów studzienek oraz krawężników. Ostatnim etapem będzie malowanie oznakowania poziomego, które powinno zakończyć się do połowy kwietnia.

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu

Mieszkańcy Olsztyna mogą cieszyć się efektem prac, które w znacznym stopniu poprawiły infrastrukturę drogową na osiedlu Nagórki. Teraz pozostaje już tylko czekać na finalne oznakowanie i cieszyć się komfortową jazdą po odnowionej trasie.

Przypomnijmy, że wśród wytypowanych do remontu w 2025 roku są także fragmenty takich ulic, jak:

Augustowska (od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Opolską);

Hozjusza (od dyskontu Biedronka do skrzyżowania z ul. Fiołkową);

Janowicza (od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do skrzyżowania z ul. Flisa);

Kajki (od skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków do skrzyżowania z ul. Kopernika);

Kopernika (od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kajki);

Sybiraków (od skrzyżowania z ul. Rataja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską);

Zientary-Malewskiej (od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki).

ga