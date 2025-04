Region Angels to region olsztyński

Region olsztyński jako pierwszy w Polsce otrzymał tytuł Regionu Angels. Na świecie jest obecnie zaledwie 27 takich regionów. Wydarzenie, podczas którego uhonorowano jednostki medyczne, odbyło się 28 marca w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie.

Inicjatywa Angels działa w Polsce od 2017 roku, wspierając placówki w podnoszeniu jakości leczenia udarów. Jej misją jest zmniejszenie globalnych skutków udaru poprzez edukację, koordynację działań służb medycznych i promowanie najlepszych standardów leczenia. Na jej stronie internetowej można przeczytać:

- Region Angels to taki, gdzie świadomość społeczna na temat udaru mózgu, opieka przedszpitalna oraz opieka szpitalna w fazie ostrej są zoptymalizowane, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki leczenia pacjentów z udarem mózgu. Wymaga to współpracy szpitali, stacji pogotowia ratunkowego, lokalnych władz i nauczycieli, aby zapewnić bezpieczną przystań dla pacjentów udarowych w ich społecznościach. Ale nie można tego osiągnąć działając w pojedynkę: Jeśli nikt nie spróbuje, to się nie uda. Strategia 100 Regionów Angels ustala jeden cel dla wszystkich i przekształca dobrą wolę ogółu we wspólną intencję.

Wśród placówek, które weszły w skład wyróżnionego regionu, oprócz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie znalazły się też: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Szpital MSWiA w Olsztynie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, Bartoszycka Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.

Aby uzyskać prestiżowy tytuł Regionu Angels wyżej wymienione jednostki musiały spełnić szczegółowe kryteria opracowane przez Inicjatywę Angels we współpracy z Europejską Organizacją Udarową (ESO) i Europejską Organizacją Medycyny Ratunkowej (EUSEM). Wymagana była m.in. regularna kontrola jakości, skuteczne wdrożenie standardów postępowania z pacjentami z udarem, a także edukacja w zakresie objawów i reakcji na udar. Dodatkowo, wszystkie placówki z regionu olsztyńskiego zdobyły w IV kwartale 2024 roku nagrody ESO Angels Awards i EMS Angels Awards.

Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie od kilku lat jest laureatem Diamentowych Certyfikatów – przyznawanych przez Europejską Organizację Udarową – za leczenie pacjentów z udarami mózgu. Pierwszy z nich otrzymała w 2020 r., a obecnie posiada ich 15 – wszystkie diamentowe.

– Weryfikacja pracy oddziałów jest bardzo częsta i na dodatek drobiazgowa. Oceniane są m.in. postępowanie z pacjentem już od momentu przybycia do szpitala, podejmowane decyzje dotyczące dalszego postępowania medycznego, stan pacjenta w trakcie leczenia, efekt zastosowanego postępowania i działania ochronne zabezpieczającego go przed ponownym udarem - wyjaśniał w ub. roku po otrzymaniu certyfikatów prof. Marcin Mycko, kierownik Kliniki Neurologii z Pododdziałem Udarowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. – Uzyskanie dyplomu jest bardzo trudne i jest powodem do dumy. Co więcej, są trzy poziomy dyplomów możliwych do uzyskania. W zależności od osiągniętych efektów i skuteczności postępowania są to dyplomy: złote, platynowe i diamentowe – o najwyższym prestiżu.

Z okazji Europejskiego Dnia Mózgu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym odbyła się 14 marca konferencja prasowa. Jednym z poruszanych tematów był wówczas udar mózgu.

– Rocznie około 70 tysięcy pacjentów w Polsce zapada na to schorzenie. Mówi się, że co siedem minut kolejny Polak doznaje udaru mózgu. Widzimy to też w codziennej praktyce, jak wiele osób zmaga się z tą chorobą, w szczególności w grupie osób w starszym wieku. W tej dziedzinie mamy też duże postępy, w szczególności w zakresie udaru niedokrwiennego mózgu, czyli wtedy, gdy tętnica zaopatrująca dany obszar mózgu w krew, staje się niedrożna, przez co ten obszar obumiera – mówił po konferencji „Wiadomościom Uniwersyteckim” prof. Marcin Mycko i dodał, że poprawiła się diagnostyka, możliwości identyfikacji niedrożnego naczynia krwionośnego oraz metody leczenia, które pozwalają na odblokowywanie tych naczyń. – W pewnym stopniu było to wzorowane na osiągnięciach postępowania u chorych z zawałem mięśnia sercowego i z coraz większym sukcesem próbowane także w neurologii. Niestety w przypadku udaru niedokrwiennego mózgu jedynie szybkie zastosowanie leczenia, czy to farmakologicznego, czy mechanicznego odblokowania naczynia, może przynieść realne efekty i poprawę zdrowia. Istotny więc jest tu czas i często to on nas ogranicza, bo im później pacjent dotrze do szpitala, tym mniejsze szanse na wykonanie operacji.

Prof. Marcin Mycko zaznaczał także, że w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie udało się opracować system, który pozwala na szybkie diagnozowanie pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu i kwalifikowanie ich do najskuteczniejszych metod leczenia. Nie jest to proste zadanie, ale wykonalne, a osoby po udarze nie muszą być niepełnosprawne i zdane na pomoc bliskich, jak to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

Źródło: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie