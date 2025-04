Zmarł Val Kilmer, gwiazda "Top Gun"

Val Kilmer, jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich aktorów, zmarł w wieku 65 lat. Informację o śmierci znanego m.in. z filmu "Top Gun" czy "The Doors", gdzie zagrał legendarnego muzyka Jima Morissona, przekazała "The New York Times" jego córka.

Powodem śmierci aktora było zapalenie płuc. Val Kilmer od kilkunastu lat zmagał się z rakiem gardła.

Na ekranach po raz ostatni wystąpił w 2022 roku w filmie "Top Gun: Maverick", kontynuacji hitu z lat 80., gdzie w roli epizodycznej ponownie wcielił się w rolę Toma "Icemana" Kazansky'ego.