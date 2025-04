Kosiarka akumulatorowa – na jakie parametry zwrócić uwagę przy zakupie?

Nowoczesne kosiarki akumulatorowe to świetne sprzęty ogrodowe, które łączą w sobie dużą moc, wysoką kulturę pracy i możliwość działania w praktycznie każdym miejscu. To wszystko bez konieczności kłopotliwego przygotowywania mieszanek paliwowych oraz bez emisji toksycznych spalin. Jednak zakup takiego urządzenia wymaga kompleksowego przeanalizowania swoich potrzeb oraz zapoznania się z ofertą wielu producentów. Jakie zatem parametry techniczne powinna mieć dobra kosiarka akumulatorowa? Oto kilka najważniejszych z nich!

Napięcie akumulatora

Jednym z najważniejszych parametrów technicznych jest napięcie akumulatora. To właśnie od niego w dużej mierze będzie zależeć wydajność całego urządzenia. Krótko mówiąc, akumulator o napięciu roboczym 36 V (w przypadku niektórych producentów oznaczany jako 40 V) będzie w stanie dostarczyć więcej energii elektrycznej do silnika niż akumulator o porównywalnej pojemności działający pod napięciem 18 V (czasami określany jako 20 V).

Nie oznacza to jednak, że każdy musi od razu kupować sprzęty 36 V / 40 V. Wprost przeciwnie – zasadniczo do większości przydomowych zastosowań wystarczy dobrej klasy kosiarka akumulatorowa zasilana napięciem 18 V / 20 V. Jej silnik będzie w stanie zapewnić wydajność w zupełności wystarczającą do pielęgnowania trawników wokół małych i średnich domów jednorodzinnych.

Z kolei do bardziej wymagających zastosowań oraz pielęgnacji terenów zielonych o dużej powierzchni znacznie lepszym wyborem będą sprzęty klasy 36 V / 40 V. Ich potężne silniki elektryczne sprawią, że takie kosiarki akumulatorowe bez trudu poradzą sobie z nawet najgęstszą trawą i pozwolą szybko uporać się z pracą.

Szerokość zespołu tnącego

Jak nietrudno się domyślić, wielkość noża, w jaki została wyposażona kosiarka akumulatorowa, to kolejny kluczowy parametr techniczny.

Im większa szerokość zespołu tnącego, tym szybciej będzie można skosić trawnik. Wynika to z prostego faktu – duży nóż zastosowany w kosiarce akumulatorowej pozwoli za jednym przejazdem ściąć znacznie więcej trawy. Umożliwia to także uzyskanie dużo gładszej powierzchni murawy, która będzie pięknie mienić się w świetle promieni słonecznych.

Trzeba jednak pamiętać, że kosiarki akumulatorowe wyposażone w szerokie zespoły tnące są cięższe i nieco trudniejsze w manewrowaniu. Nie są to przesadnie duże różnice, ale w niektórych przypadkach może mieć to spore znacznie – szczególnie podczas przycinania trawników usytuowanych w ciasnych przestrzeniach i zakamarkach.

Jaka zatem jest optymalna szerokość noża? Do pielęgnacji małych trawników (mniej niż 350 m²), często spotykanych przy typowych domach jednorodzinnych oraz na działkach rekreacyjnych, w zupełności wystarczą kosiarki akumulatorowe o szerokości roboczej w zakresie 32 – 40 cm. Takie modele charakteryzują się lekkością, łatwością manewrowania i dużą zwrotnością, co pozwala na precyzyjne koszenie w wąskich przejściach pomiędzy budynkami oraz wokół ozdobnych klombów z kwiatami.

Z kolei do pielęgnacji większych terenów zielonych o powierzchni dochodzącej do około 1000 m2 znacznie lepszym wyborem będą kosiarki akumulatorowe wyposażone w zespoły tnące o szerokości w zakresie 40 – 50 cm. Ich wysoka wydajność pozwoli niezwykle szybko pielęgnować duże trawniki oraz sporych rozmiarów tereny rekreacyjne.

Natomiast do zastosowań profesjonalnych oraz przycinania dużych muraw o powierzchni powyżej 1 km2 zdecydowanie warto postawić na potężne kosiarki akumulatorowe z napędem i zespołami tnącymi o szerokości przekraczającej 50 cm. Są one niezwykle wydajne, a zastosowane w nich silniki elektryczne poradzą sobie nawet z największą i najgęstszą trawą.

Pojemność kosza na ściętą trawę

Kupując nową kosiarkę akumulatorową, warto też sprawdzić, jaka jest pojemność dołączonego do niej zbiornika na masę zieloną. Krótko mówiąc – im większy kosz, tym rzadziej trzeba będzie go opróżniać podczas pielęgnacji ogrodu. To z kolei ułatwia utrzymanie porządku na terenie posesji i pozwala w łatwy sposób gospodarować ściętą trawą, którą można pryzmować, kompostować lub od razu wyrzucać do odpowiedniego kontenera na odpady zielone.

Standardowe kosze w kosiarkach akumulatorowych mają pojemność od 30 do nawet 70 litrów, a ich rozmiar na ogół rośnie wprost proporcjonalnie do szerokości roboczej zespołu tnącego.

Funkcja mulczowania oraz napędu

Nabywając własną kosiarkę akumulatorową, trzeba również zwrócić uwagę na oferowane przez nią funkcje. W szczególności dotyczy to możliwości mulczowania, czyli specjalnej technologii polegającej na bardzo drobnym mieleniu ściętej trawy i równomiernym rozrzucaniu jej po całej powierzchni pielęgnowanego trawnika. W efekcie ścięta masa zielona bardzo szybko się rozkłada i zamienia w naturalny, w pełni ekologiczny nawóz.

Mulczowanie niesie ze sobą dwie ogromne korzyści – po pierwsze całkowicie eliminuje to konieczność zbierania trawy i jej późniejszej utylizacji. Pozwala to zaoszczędzić nie tylko czas, lecz także pieniądze niezbędne na wywóz odpadów zielonych.

Funkcja mulczowania poprawia też zdrowie źdźbeł trawy, a co za tym idzie, jakość trawnika. Naturalny nawóz dostarcza cennych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, które stymulują zdrowy wzrost trawy i poprawiają jej gęstość. Dzięki temu murawa staje się również bardziej zielona.

Dla wielu osób sporym ułatwieniem będzie też funkcja napędu przekazywanego na tylne koła kosiarki akumulatorowej. W efekcie użytkownik takiego sprzętu nie musi siłować się z nim na pochyleniach ani walczyć z jego staczaniem się podczas koszenia na stromych zjazdach. Akumulatorowa kosiarka z napędem będzie przez cały czas poruszać się z optymalną prędkością, pozwalając skupić się tylko na prowadzeniu maszyny. Gwarantuje to równomiernie przycięty trawnik i znacząco redukuje zmęczenie podczas pielęgnacji terenów zielonych.