Wyciągnięto zatopiony w bagnie amerykański pojazd opancerzony

„O godzinie 4.30 rano operacja wyciągania pojazdu została zakończona. Użyto dwóch transporterów opancerzonych M88 oraz dwóch buldożerów do kotwiczenia” – powiedziała Szakaliene w wywiadzie dla radia publicznego LRT.

Jak dodała wóz opancerzonego M88 Hercules waży prawie 70 ton, a bagno, w którym zatonął zwiększyło jego wagę kilkakrotnie. W niedzielę po południu nurkom udało się podczepić stalową linę do zatopionego pojazdu.

Według ministry, obecnie na miejscu zdarzenia pracuje litewska żandarmeria wojskowa i amerykańscy śledczy. Informacja na temat zaginionych żołnierzy nie jest na razie podawana.

„Proszę o cierpliwość do czasu, aż będą mogli przekazać nam więcej informacji na temat sytuacji” - napisała na Facebooku w poniedziałek rano Szakaliene. Dodała, że władze „USA jako pierwsze ujawnią informacje o zaginionych amerykańskich żołnierzach”.

Czterech amerykańskich żołnierzy zaginęło we wtorek podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu, oddalonym o około 15-20 km od granicy Litwy z Białorusią. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej skierowano litewskich i zagranicznych wojskowych, a także śmigłowce Sił Powietrznych i Państwowej Straży Granicznej Litwy. Do akcji dołączyli też ratownicy z Polski.

Pojazd znajdował się około czterech metrów pod powierzchnią wody i pod około dwumetrową warstwą błota.

PAP/red.