Przecieki z Kremla: Obawy przed Trumpem i przygotowania do długiej wojny

Władimir Putin jest zdania, że może prowadzić wojnę przez dziesięciolecia, licząc na osłabienie Ukrainy – ujawniła osoba z jego otoczenia w rozmowie z Faridaily. Kremlowscy doradcy twierdzą, że Putin wierzy w swoją zdolność przekonania Donalda Trumpa do zakończenia konfliktu na rosyjskich warunkach, choć równocześnie przygotowuje plan alternatywny na wypadek niepowodzenia.

Putin jest przygotowany na kontynuację wojny, jeśli negocjacje z USA zakończą się fiaskiem – twierdzą doradcy Kremla. W rozmowie z Faridaily jeden z urzędników bliskich Putinowi od ponad 20 lat ostrzega, że sytuacja jest napięta i nieprzewidywalna. Obawia się też, że Trump, kierując się własnymi interesami, może w razie rozczarowania pogorszyć relacje z Rosją.

Rosyjska scena polityczna zamarła w oczekiwaniu na wynik rozmów pokojowych między Moskwą a Waszyngtonem – relacjonują źródła Faridaily. Cała uwaga Putina i jego otoczenia skupia się na negocjacjach, co spowolniło prace parlamentu i ograniczyło aktywność polityczną. Deputowani niechętnie komentują politykę zagraniczną, a wewnętrzna atmosfera przypomina miesiące poprzedzające inwazję na Ukrainę w 2022 r. "Nikt nie wie, co naprawdę myśli Putin – albo milczy, albo mówi każdemu coś innego" – twierdzi rozmówca związany z negocjacjami.

Podczas zamkniętego spotkania z biznesmenami 18 marca, Putin ostrzegł, że wojna w Ukrainie i zachodnie sankcje mogą potrwać jeszcze długo – informuje "Kommiersant". Prezydent Rosji zaapelował do przedsiębiorców o realistyczne podejście i ujawnił, że domaga się oficjalnego uznania Krymu oraz czterech okupowanych regionów za rosyjskie terytoria. Zasugerował też możliwość ofensywy na Odessę, jeśli Kijów nie zgodzi się na rosyjskie warunki. Według źródeł The Moscow Times, Putin gra na czas, by zdobyć kolejne ukraińskie tereny.

Rosja gra na zwłokę, wierząc, że czas działa na jej korzyść – powiedział rosyjski dyplomata portalowi The Moscow Times. Moskwa celowo odkłada nawet częściowe zawieszenie broni, wstrzymując decyzje o ograniczeniu ataków na infrastrukturę energetyczną i działania na Morzu Czarnym. Takie opóźnienia mają zabezpieczać rosyjskie interesy gospodarcze i energetyczne oraz utrudniać Ukrainie skuteczne kontruderzenia.

