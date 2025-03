Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Tajlandii wzrosła do dziewięciu

W stolicy Tajlandii, Bangkoku, liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7, którego epicentrum znajdowało się w Birmie, wzrosła do dziewięciu - poinformowała w piątek zastępczyni gubernatora miasta Tavida Kamolvej. Wcześniejsze raporty mówiły o trzech zmarłych.

Osiem osób zginęło na placu budowy 30-piętrowego budynku, który w wyniku trzęsienia ziemi zawalił się. Liczba ofiar śmiertelnych może jednak wzrosnąć, gdyż mimo zapadających w Bangkoku ciemności ratownicy wciąż poszukują dziesiątek pracowników budowlanych, którzy prawdopodobnie znajdują się pod gruzami budynku.

Tajskie media donoszą, że w poszukiwaniu ocalałych policja używa dronów do wykrywania ciepła ciała oraz psów ratowniczych.

Wcześniej premierka Paetongtarn Shinawatra informowała, że sytuacja w Tajlandii uspokaja się i ludzie mogą wracać do domów, a jedynymi budynkami, których stabilność budzi obawy, to te w trakcie budowy.

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 znajdowało się w środkowej Birmie, ok. 50 km na wschód od miasta Monywa. Do wstrząsu doszło około godz. 14.20 czasu lokalnego. Epicentrum znajdowało się ok. 1 tys. km na północ od Bangkoku.

(PAP)