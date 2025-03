Gminna szkoła? Jakość, warunki lokalowe i coś jeszcze…

Wiejskie szkoły coraz częściej dorównują miejskim pod względem jakości nauczania, warunków lokalowych i możliwości rozwoju uczniów. Maja coś jeszcze do zaoferowania… to wyjątkowy, często kameralny klimat, gdzie nauczyciele znają swoich uczniów i kiedy trzeba, wspierają ich.

W mniejszych szkołach na wsiach klasy są zazwyczaj mniej liczne niż w dużych placówkach edukacyjnych. Dzięki temu nauczyciele mogą poświęcić więcej czasu każdemu uczniowi, co sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału i indywidualnemu podejściu do nauczania. Uczniowie czują się bardziej zauważeni i docenieni, co przekłada się na ich wyniki w nauce. Wszelkie sytuacje wymagające szczególnego wsparcia pedagogów są traktowane indywidulanie, a reakcja na nie jest wręcz błyskawiczna.

Bardzo dobre wyniki na egzaminach

Coraz więcej wiejskich szkół korzysta z nowoczesnych metod nauczania i technologii. Tablice interaktywne, laptopy czy dostęp do Internetu są standardem, a nauczyciele są bardzo dobrze wykwalifikowani i stale się dokształcają. Ponadto, uczniowie ze szkół wiejskich osiągają często bardzo dobre wyniki w egzaminach, a wielu z nich dostaje się do renomowanych liceów i uczelni. Gmina Gietrzwałd stale pozyskuje środki zewnętrzne na doposażenie klas lekcyjnych w najlepsze, najnowocześniejsze sprzęty. Warunki nauczania dzieci są coraz lepsze, a nawet konkurencyjne. Jednocześnie nieustannie pozyskiwane są środki na podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

- Inwestycja w edukację naszych dzieci to najważniejsze zadanie samorządu – podkreśla Jan Kasprowicz Wójt Gminy Gietrzwałd. - To one są naszą przyszłością, stąd naszym mieszkańcom chcemy oferować najlepsze warunki edukacyjne.

Przyjazna, bezpieczna atmosfera

Uczniowie szkół wiejskich mają do dyspozycji pełną ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkołach i pobliskich domach kultury. Są to zajęcia plastyczne, rękodzielnicze oraz różne aktywności sportowe. Dzieci uczęszczające do szkół w miejscu zamieszkania są częścią lokalnej społeczności. Mogą bez przeszkód spotykać się rówieśnikami, co doskonale wpływa na ich umiejętności społeczne. Szkoły gminne cechuje przyjazna, rodzinna atmosfera. Nauczyciele dobrze znają swoich uczniów i ich rodziny, co sprzyja budowaniu silnych więzi oraz poczuciu bezpieczeństwa. Mniejsze środowisko szkolne pomaga w eliminacji problemów takich jak przemoc rówieśnicza, a uczniowie częściej pomagają sobie nawzajem.

Rozbudowa, modernizacja i inwestycje

Odwiedziny w szkole wiejskiej mogą bardzo pozytywnie zaskoczyć.

- W ostatnich latach gmina Gietrzwałd pozyskała środki na przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych – mówi Jan Kasprowaicz. - Rozbudowany został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie.

Dzięki środkom pozyskanym ze źródeł krajowych skorygowano główną bryłę budynku, zbudowano zadaszenie nad istniejącym tarasem oraz rozbudowano oddział przedszkolny. Wyremontowano klasy z korytarzami, i co istotne nie tylko dla komfortu nauki, ale i budżetu gminy, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania.