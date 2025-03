FIEGE dzieli się wiedzą i doświadczeniem z młodymi logistykami z Warmii i Mazur

Wiedza, która dotrze do młodzieży

— Jako FIEGE już od 150 lat budujemy, wdrażamy i usprawniamy rozwiązania, które odmieniają codzienną pracę logistyczną i mają realny wpływ na łańcuch dostaw. Te najlepsze praktyki, nasze doświadczenia i wiedzę naszych specjalistów chcemy przekazywać zdolnej młodzieży w regionie — mówi Bartłomiej Zieliński, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego FIEGE w Ameryce.

Efektem otwartości ze strony przedstawicieli FIEGE oraz starań przedstawicieli szkół jest współpraca z dwiema lokalnymi placówkami, w których kształci się przyszłych logistyków. Są to: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie oraz Zespół Szkół im. K.C Mrongowiusza w Olsztynku.

– To dla naszych uczniów ogromna szansa – mówi Ewa Orłowska, dyrektor Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku. – Dzięki tej inicjatywie młodzież zobaczy, jak w praktyce wygląda praca w branży. Wiedza i umiejętności praktyczne stanowią ważne dopełnienie przekazywanej w placówce oświatowej wiedzy teoretycznej.

W efekcie młodzież będzie lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy w branży.

– Logistyka to branża, w której kluczowe są umiejętności organizacyjne, szybkie podejmowanie decyzji i znajomość nowoczesnych technologii. Bez praktycznego doświadczenia trudno zrozumieć, jak faktycznie funkcjonują łańcuchy dostaw, magazynowanie czy zarządzanie transportem. Pamiętajmy też, że nasza branża cechuje się sporą dynamiką zależną od wielu czynników, jak nowoczesne technologie czy inne rynkowe uwarunkowania — dodaje Bartłomiej Zieliński.

Warsztaty, praktyka i konkursy

Współpraca między FIEGE i szkołami to początek ważnej drogi dla obu stron. Kooperacja zakłada spotkania z ekspertami FIEGE, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i przedstawiają uczniom możliwe ścieżki kariery. FIEGE włącza się również w organizowane przez szkoły konkursy skierowane do przyszłych logistyków. Uczniowie odwiedzają centrum dystrybucyjne w Ameryce, aby poznać technologie, wspierające codzienne procesy logistyczne.

– Cieszymy się, że zyskaliśmy otwartego i doświadczonego partnera – mówi Małgorzata Pańczyk, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie. – FIEGE to doskonałe miejsce dla uczniów, aby skutecznie budować swoją wiedzę praktyczną. To wielka wartość dla naszych podopiecznych, którzy zyskują też szansę zobaczenia od środka pracy branżowego lidera. Przede wszystkim jednak wszyscy czujemy, że wspólnie lepiej przygotujemy uczniów do zawodu – dodaje.

Współpraca dwustronną korzyścią

Rozpoczynająca się inicjatywa wniesie również wartość po stronie FIEGE. Dzięki podjętym współpracom z lokalnymi szkołami FIEGE nie tylko będzie mogło brać udział w kształceniu młodzieży, ale również poznać jej oczekiwania, co ma bardzo duże znaczenia z punktu widzenia rozwoju firmy i budowania zadowolenia pracowników.

– Dzisiejsi uczniowie już za kilka lat wejdą na rynek pracy. Chcemy im to ułatwiać już na etapie nauki, ale również – jako firma – uczyć się patrzeć na świat ich oczami – mówi Bartłomiej Zieliński.