Tribbs ponownie rozgrzeje publiczność na Plaży Kortowskiej!

Tribbs dołącza do koncertowego składu tegorocznej Kortowiady!

Tribbs to polski producent muzyczny, kompozytor oraz DJ, który już od kilku lat szturmem podbija polską scenę muzyczną. Na solowej karierze postanowił skupić się w 2020 roku. Przełomem w karierze okazały się covery znanych polskich przebojów, jak „Bal Wszystkich Świętych” czy „Ostatni Raz Zatańczysz Ze Mną”. Od tamtego czasu zagrał setki koncertów w całym kraju - od lokalnych klubów po Stadion Narodowy czy Operę Leśną. W tym roku ponownie wystąpi dla kortowiadowej publiczności!

Do Kortowiady pozostały zaledwie 2 miesiące!



W ostatnim czasie w mediach społecznościowych potwierdzono, że podobnie jak podczas poprzednich edycji odbędzie się Speed Dating, czyli wydarzenie, podczas którego będzie można nawiązać nowe znajomości. Plan wydarzeń powoli się już wypełnia: informacje o wszystkich dotychczas zapowiedzianych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady, pod adresem www.kortowiada.pl Organizatorzy zapewniają, że trzymają w tajemnicy jeszcze sporo atrakcji, które pozytywnie zaskoczą uczestników. Najbardziej wyczekiwane są oczywiście informacje dotyczące kolejnych artystów, którzy wystąpią nad Jeziorem Kortowskim - od teraz mają one pojawiać się co tydzień, w każdy czwartek. Karnety na wydarzenie można nabyć na platformie Going. oraz Empik Bilety.

Finał KortoFest powered by SPOT już 26 kwietnia!

Miesiąc przed Kortowiadą odbędzie się finał konkursu muzycznego KortoFest. Finaliści, czyli 10 zespołów wybranych przez jury oraz redakcję Radia UWM FM, zaprezentują się na scenie w Atrium Galerii Warmińskiej i zawalczy o przychylność i głosy jury oraz publiczności. Zwyciężą 3 zespoły, z czego 2 zostaną wybrane przez jury, a 1 będzie laureatem publiczności, która odda głosy w aplikacji mobilnej kortowiady. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://kortowiada.pl/kortofest/