Mieszkańcy gminy Purda wystąpili z wnioskiem o zorganizowanie społecznego referendum, w którym zamierzają wypowiedzieć się na temat działań władz Olsztyna.

– Chcemy dbać o rozwój naszej gminy. Nie walczymy o nasze dobro tu i teraz, walczymy o dobro w przyszłości – stwierdziła Katarzyna Maziec, przewodnicząca społecznego komitetu referendalnego.

Referendum w gminie Purda ma odbyć się 27 kwietnia. Sprawa dotyczy poszerzenia granic miasta. W planach władz Olsztyna jest zagospodarowanie tych terenów m.in. z myślą o budowie miasteczka prawnego, gdzie miałyby się znaleźć siedziby chociażby sądów, prokuratury, aresztu śledczego i komendy policji. Jednak zdecydowaną większość gruntów miasto chce przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową.

Władze gminy Purda podkreślają, że są to jedyne tereny inwestycyjne, z których ona mogłaby mieć korzyść. Gotowy jest już plan zagospodarowania, zgodnie z którym mają znaleźć się tam m.in. nieuciążliwe usługi. Sprawy w swoje ręce wzięli mieszkańcy gminy Purda. Chcą spotkania z prezydentem Olsztyna Robertem Szewczykiem. Wystosowali do niego pismo. „W imieniu grupy społecznej, która zainicjowała referendum lokalne w gminie Purda, zapraszam Pana na spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy” – czytamy w dokumencie skierowanym do prezydenta Szewczyka. „Celem jest wyjaśnienie sytuacji związanej z deklaracją władz Olsztyna co do zmiany granic miasta poprzez przyłączenie części gminy Purda”.

Katarzyna Maziec, pełnomocnik inicjatora referendum, podkreśla, że sprawa poszerzenia granic to dla mieszkańców bardzo istotny temat.

– Który budzi wiele pytań i wątpliwości. Zależy nam na otwartym dialogu i wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z proponowaną zmianą, aby wspólnie zrozumieć konsekwencje oraz możliwości, jakie mogą z niej wynikać – twierdzi Maziec.

Przypomnijmy, że jedną z odsłon konfliktu związanego z poszerzeniem granic Olsztyna jest żądanie ze strony ratusza zwrotu kosztów utrzymania uczniów spoza stolicy Warmii i Mazur w miejskich szkołach.

– W skali powiatu żądania sięgają około 21 mln zł – mówi Wojciech Szalkiewicz, rzecznik olsztyńskiego starostwa. – Przepisy prawa nie przewidują możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego porozumień lub innego rodzaju umów dotyczących rozliczania kosztów kształcenia uczniów zamieszkałych na terenach powiatów, a kształcących się w miejskich szkołach.

Procedura zmiany granic Olsztyna będzie realizowana zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami rada miasta podejmie decyzję dotyczącą wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody warmińsko-mazurskiego o zmianę granic miasta. Ostateczną decyzję o wydaniu zgody lub jej braku podejmie Rada Ministrów.

Grzegorz Szydłowski