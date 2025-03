MKiDN zapowiada obchody Roku Wojciecha Jerzego Hasa

Wydarzeniem inaugurującym obchody Roku Wojciecha Jerzego Hasa było otwarcie wystawy "Has - terytoria czasu i przestrzeni” w budynku Senatu RP. Uchwałą Senatu patronem 2025 roku został Wojciech Jerzy Has.

Wystawa "Has - terytoria czasu i przestrzeni" została przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, obejmuje pamiątki po reżyserze, m.in. dokumenty produkcyjne, materiały audiowizualne oraz kostiumy z jego filmów.

Inicjatywy upamiętniające reżysera będą trwały przez cały 2025 rok. Wśród nich są m.in. pokazy filmów Hasa w ramach festiwali filmowych, takich jak: Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Cammerimage w Toruniu czy Kinoteka Polish Film Festival w Londynie oraz wystawa monograficzna poświęcona filmowi "Lalka".

Obchody Patrona 2025 roku, jak napisano na stronie MKiDN "mają odzwierciedlać złożoność tej wybitnej postaci".

1 kwietnia, w 100. rocznicę urodzin reżysera, w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, odbędą się dwa wydarzenia: konferencja naukowa "Ludzie Hasa" z udziałem badaczy z Polski i zagranicy oraz wydarzenie artystyczne "Labirynt Hasa", obejmujące m.in. projekcje etiud studenckich, których reżyser był opiekunem, a także działania performatywne. Tego samego dnia odbędzie się otwarcie pokazu filmów Hasa w ramach Kinoteka Polish Film Festival 2025 w Londynie.

Retrospektywy Wojciecha Hasa odbędą się również m.in. w Dusseldorfie, Madrycie, Saragossie, Santa Cruz De Tenerife, Sewilli, Santander, Oviedo, Bolonii, Seulu, Buenos Aires i Montevideo.

26 maja w Filharmonii Krakowskiej będzie miał miejsce pokaz filmu "Rękopis znaleziony w Saragossie" połączony z wykonaniem muzyki na żywo w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej.

W czerwcu w Narodowym Centrum Kultury Filmowej i sierpniu w galerii plenerowej Muzeum Łazienek Królewskich będzie można obejrzeć wystawę plakatów Andrzeja Pągowskiego do filmów w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa.

Do 31 grudnia trwa "Has. Kroniki wyobraźni" - retrospektywa i pokazy w 60 kinach należących do Sieci Kin Studyjnych (m.in: Kino Muranów w Warszawie, Kino pod Baranami w Krakowie, Kino Rialto w Poznaniu, Gdyńskie Centrum Filmowe) oraz w warszawskim kinie Iluzjon (do 14 maja).

Pełen program wydarzeń znajduje się na stronie resortu kultury.

red./PAP