Latem rozpoczną się zdjęcia do drugiej części filmowego hitu Mela Gibsona

Manuela Cacciamani udzieliła wywiadu włoskiej gazecie „Il Sole 24 Ore”, w którym zdradziła, że Mel Gibson oraz studio Icon Productions w sierpniu rozpoczną zdjęcia do drugiej części „Pasji” zatytułowanej „The Resurrection of the Christ” („Zmartwychwstanie Chrystusa”). Biblijne dzieło z 2004 roku to najbardziej dochodowy niezależny film w historii.

Informację włoskiej gazety potwierdziły źródła portalu Variety. Produkcja „The Resurrection of the Christ” przebiegać będzie głównie w nowym Studio 22 wchodzącym w skład legendarnego Cinecitta Studios. W studiu, w którym kręcona była także część pierwsza - „Pasja”. Oprócz Rzymu, ekipa filmowa Mela Gibsona ma odwiedzić też mieszczące się na południu Włoch miasteczko Matera oraz inne okoliczne lokacje takie jak Ginosa, Gravina Laterza oraz Altamura.

W obsadzie kontynuacji „Pasji” ponownie zobaczymy Jima Caviezela jako Jezusa Chrystusa. Do ról jego matki Maryi oraz Piotra również mają powrócić Maia Morgenstern oraz Francesco De Vito. Informacji dotyczących filmu nie potwierdził jednak jeszcze oficjalnie rzecznik prasowy Mela Gibsona, Alan Nierob.

Scenariusz „The Resurrection of the Christ” wspólnie z Melem Gibsonem napisał Randall Wallace. Reżyser „Pasji” we wcześniejszych wywiadach zapewniał, że nigdy nie czytał niczego podobnego, a samą produkcję określił mianem „stanu, jak po zażyciu LSD”. Fabuła prowadzona będzie nielinearnie, a zmartwychwstanie Chrystusa zostanie potraktowane jako punkt wyjścia do opowieści o czasach mu współczesnych, ale też naszej teraźniejszości i przyszłości. W produkcji mają pobrzmiewać echa science fiction - filmowcy przedstawią i Niebo, i Piekło. (PAP Life)