EFL umożliwia podpisanie umowy jednorazowym podpisem kwalifikowanym

W ramach procesu podpisania umowy leasingowej EFL udostępnia w pełni cyfrowy proces, zakończony złożeniem przez klienta jednorazowego podpisu kwalifikowanego na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet, komputer). Cały proces podpisania umowy leasingowej wraz z wydaniem podpisu zajmuje mniej niż 10 minut. Elementem nieodzownym jest weryfikacja tożsamości przy wykorzystaniu środków identyfikacji pochodzących z Węzła Krajowego (login.gov.pl), tj. mObywatel i e-dowód.

— Przykładamy ogromną wagę do rozwiązań cyfrowych dających możliwość klientom podpisania umowy leasingowej całkowicie zdalnie - od ich potrzeby leasingowej do podpisu na umowie. Udostępniamy możliwość generowania jednorazowych podpisów kwalifikowanych, aby jeszcze bardziej ułatwić naszym klientom prowadzenie ich biznesu - także z nami. Stawiamy na innowacyjność i jak najlepsze doświadczenie klientów — mówi Krzysztof Polcyn, dyrektor Departamentu Innowacji EFL.

Dostawcą rozwiązania jest Asseco Data Systems. Jednorazowy podpis kwalifikowany spełnia wymagania rozporządzenia eIDAS (ang. Electronic Identification, Authentication and Trust Services), które reguluje kwestie związane z identyfikacją elektroniczną i usługami zaufania (w tym z podpisem elektronicznym) w Unii Europejskiej. Dzięki temu dokumenty podpisane w ten sposób są akceptowane w całej UE. Rozwiązania takie jak jednorazowy podpis kwalifikowany są łatwe w wykorzystaniu i nie wymagają od użytkowników specjalistycznej wiedzy technicznej. To sprawia, że są one szczególnie atrakcyjne dla branży leasingowej, gdzie klienci oczekują prostych i intuicyjnych narzędzi. Jednorazowy podpis kwalifikowany to też wyjście naprzeciw tym klientom, którzy do tej pory nie korzystali z długoterminowych podpisów kwalifikowanych.

— Jednorazowy podpis kwalifikowany to rozwiązanie, które przynosi wymierne korzyści branży leasingowej. Dzięki szybkości, bezpieczeństwu i integracji z zaufanym źródłem danych - Węzeł Krajowy (login.gov) - wpisuje się ono w oczekiwania nowoczesnego rynku. W obliczu rosnącej digitalizacji i potrzeby uproszczenia procesów, wdrażanie takich narzędzi staje się nie tylko opcją, ale wręcz konieczności — mówi Marek Kleczewski, senior innovation designer w EFL, odpowiedzialny za wdrożenie.

EFL już od kilku lat w swoich relacjach z klientami stawia na cyfrowe rozwiązania, których wspólny mianownik tworzą mobilność, wygoda i bezpieczeństwo. Tuż po wybuchu pandemii leasingodawca jako jedna z pierwszych firm leasingowych wprowadził elektroniczne podpisywanie umów za pośrednictwem wideoweryfikacji, która umożliwia zdalne weryfikowanie tożsamości. Teraz dzięki jednorazowym podpisom kwalifikowanym wystarczy telefon komórkowy i dostęp do internetu, aby bez wychodzenia z domu szybko i bezpiecznie podpisać umowę czy aneks, niezależnie od miejsca, w którym aktualnie znajduje się klient.

Źródło informacji: EFL