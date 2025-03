Rosyjski gigant naftowy sparaliżowany?

Łukoil, jeden z największych koncernów naftowych w Rosji, padł ofiarą tajemniczego incydentu informatycznego. Pracownicy firmy nie byli w stanie zalogować się do swoich komputerów, a na ekranach pojawiły się nietypowe komunikaty sugerujące możliwość cyberataku.

Według źródeł cytowanych przez rosyjski portal informacyjny Baza, pracownicy Łukoilu natrafili na poważne trudności w dostępie do firmowych systemów informatycznych. Próby logowania kończyły się wyświetleniem tajemniczych komunikatów, które – jak zauważono – mogły sugerować próbę włamania.

Kierownictwo koncernu natychmiast wydało polecenie, by pracownicy nie podejmowali dalszych prób logowania, co miało zapobiec ewentualnemu wyciekowi poufnych informacji. Problem dotknął kluczowe systemy obsługi klientów, a także wewnętrzne bazy danych firmy, co może mieć poważne konsekwencje operacyjne.

To nie pierwsza sytuacja, w której rosyjski koncern naftowy mierzy się z problemami tego rodzaju. Źródła wskazują, że podobny atak miał miejsce już w ubiegłym roku, a przywrócenie pełnej funkcjonalności systemów zajęło wówczas około trzech dni.

Obecnie nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie skutków najnowszego incydentu ani czy dane firmy zostały naruszone. Brak także oficjalnego komunikatu ze strony przedstawicieli Łukoilu, co dodatkowo podsyca spekulacje na temat możliwego cyberataku.

Na ten moment nie jest jasne, kto mógł stać za potencjalnym atakiem ani jakie były jego rzeczywiste cele. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa podkreślają jednak, że w ostatnich latach rosyjskie firmy energetyczne stały się częstym celem zaawansowanych operacji hakerskich. Możliwe, że incydent związany jest z globalnym konfliktem cybernetycznym, w którym koncerny naftowe odgrywają strategiczną rolę.

Źródło: Fakt/Telegram