Czy Polska jest gotowa na potencjalny atak?

W programie Gość Wydarzeń na antenie Polsat News gen. Dariusz Łukowski został zapytany o zdolność obronną kraju w przypadku ewentualnego ataku ze strony Rosji, zwłaszcza z kierunku obwodu królewieckiego lub Białorusi. Według niego najważniejszą kwestią jest prowadzenia działań bojowych, lecz patrząc na aktualny stan zapasów, obrona możliwa jest wyłącznie przez maksymalnie dwa tygodnie.

Słowa generała rzucają światło na wyzwania, przed którymi stoi Polska. Choć rząd intensywnie modernizuje armię i inwestuje w nowe technologie wojskowe, wciąż istnieją wątpliwości co do gotowości kraju do długotrwałej obrony w razie konfliktu.

Generał Łukowski podkreślił, że polskie siły zbrojne są w trakcie intensywnej rozbudowy i modernizacji. Proces ten, według szacunków, potrwa jeszcze kilka lat.

Jednocześnie zauważył, że Polska wspiera Ukrainę w jej walce z Rosją, przekazując uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Jak zapewnił, działania te są dokładnie analizowane, a przekazywane zasoby na bieżąco uzupełniane.

W kontekście potencjalnego zagrożenia dla Polski głos zabrał również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W rozmowie z TOK FM wyraził przekonanie, że Rosja może odbudować swoje siły ofensywne jeszcze przed końcem lat 20.

Źródło: Gazeta.pl/TOK FM/Polsat News