Zbrojeniówka na fali wzrostu. Niemieckie firmy obronne rekrutują pracowników z sektora cywilnego

Przemysł niemiecki stoi przed poważnym przetasowaniem. Podczas gdy flagowe koncerny, takie jak Volkswagen, zmuszone są do redukcji etatów, sektor zbrojeniowy przeżywa prawdziwy boom. Producenci uzbrojenia, w tym czołgów i zaawansowanych systemów radarowych, intensywnie poszukują nowych pracowników, by nadążyć za rosnącymi zamówieniami wynikającymi z polityki zwiększania wydatków na obronność w Europie.

Z najnowszych analiz wynika, że kraje NATO na Starym Kontynencie będą w najbliższych latach przeznaczać nawet 72 miliardy euro rocznie na rozwój sił zbrojnych. Takie inwestycje mogą zagwarantować lub stworzyć niemal 700 tysięcy miejsc pracy w Europie. Jednak eksperci ostrzegają – liczba dostępnych specjalistów może okazać się niewystarczająca.

Deficyt specjalistów: setki tysięcy wakatów do 2030 roku

Badania przeprowadzone przez firmę konsultingową Kearney wskazują, że niedobory kadrowe będą zależne od poziomu wydatków obronnych państw NATO. W przypadku realizacji minimalnych wymagań Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli 2% PKB na sektor obronny, w 2030 roku zabraknie około 160 tysięcy wykwalifikowanych pracowników. Jeśli jednak nakłady wzrosną do 2,5% PKB, luka kadrowa może wynieść nawet 460 tysięcy osób, a przy inwestycjach rzędu 3% – nawet 760 tysięcy. Szczególnie poszukiwani są specjaliści z zakresu sztucznej inteligencji i analizy big data, kluczowi dla cyfryzacji nowoczesnych systemów obronnych.

W Niemczech branża zbrojeniowa zatrudnia obecnie około 60 tysięcy pracowników, a uwzględniając firmy dostawcze, liczba ta wzrasta do 150 tysięcy. Jednak to wciąż za mało, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Nowe strategie rekrutacyjne: przejęcia zakładów i zmiany branżowe

Producenci uzbrojenia, w tym Rheinmetall czy Hensoldt, szukają nie tylko wykwalifikowanych pracowników, ale także nowych miejsc produkcji. Wykorzystują przy tym kryzys w innych sektorach, na przykład w motoryzacji. – Trudna sytuacja w tej branży działa na naszą korzyść – przyznaje Oliver Dörre, dyrektor firmy Hensoldt, która produkuje systemy radarowe wykorzystywane m.in. do obrony powietrznej Ukrainy.

Niektóre firmy podejmują bezpośrednie działania mające na celu przejęcie pracowników z innych sektorów. Przykładem jest koncern KNDS, który przejął zakład Alstomu w Görlitz, pierwotnie przeznaczony do zamknięcia w 2026 roku. Firma chce zatrudnić około 350 spośród 700 pracowników i rozpocząć produkcję komponentów do czołgów Leopard 2 i Puma już w 2025 roku.

Z kolei Rheinmetall stawia na reorientację zawodową. W jednym z jego zakładów w północnych Niemczech lufy do czołgów produkują obecnie byli pracownicy sektora naftowego, a zadania związane z malowaniem amunicji przejęły osoby, które wcześniej pracowały jako kosmetyczki.

Nie każdy może pracować w przemyśle zbrojeniowym

Choć zmiany branżowe są możliwe, nie wszyscy pracownicy mogą bez przeszkód wejść do sektora obronnego. Eva Brückner, specjalistka ds. rekrutacji, wyjaśnia, że choć technicy i inżynierowie często mogą stosunkowo szybko się przekwalifikować, to w przypadku pracowników działów sprzedaży czy zakupów sytuacja wygląda inaczej. Branża zbrojeniowa rządzi się innymi prawami, a logistyka dostaw i kontraktów wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia.

Dodatkowym utrudnieniem są procedury bezpieczeństwa. Hans Christoph Atzpodien z Federalnego Stowarzyszenia Przemysłu Bezpieczeństwa i Obrony zwraca uwagę na czasochłonne kontrole, które przechodzą pracownicy sektora obronnego. Weryfikacja kandydatów może się przeciągać, a dodatkowe restrykcje dotyczą osób z krajów uznanych za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec. Na liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdują się m.in. Rosja, Chiny, Iran i Afganistan.

Szansa dla Europy: amerykańskie talenty w niemieckim przemyśle

O ile znalezienie odpowiednich pracowników w Niemczech i Europie będzie wyzwaniem, eksperci dostrzegają szansę w Stanach Zjednoczonych. Według Brückner, ograniczenia budżetowe wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa mogą skłonić wielu amerykańskich naukowców i inżynierów do szukania nowych perspektyw zawodowych za granicą. – Stany Zjednoczone od lat przyciągały najlepsze umysły na świecie, ale jeśli fundusze na badania zostaną ograniczone, Europa może stać się nowym centrum innowacji – tłumaczy Brückner.

Już teraz pojawiają się sygnały, że wybitni specjaliści z USA rozważają przeprowadzkę na Stary Kontynent. Problemy z odnawianiem zielonych kart oraz zmieniająca się polityka imigracyjna powodują, że część ekspertów z branży technologicznej szuka stabilniejszej przyszłości w Europie.

Cyfryzacja i rosnące pensje: przyszłość sektora zbrojeniowego

Rosnąca cyfryzacja wymusza zmiany w profilu poszukiwanych specjalistów. Nils Kuhlwein z firmy Kearney wskazuje, że nowoczesne systemy uzbrojenia wymagają zaawansowanej analizy danych i integracji sztucznej inteligencji, co sprawia, że inżynierowie IT są teraz kluczowym zasobem dla branży obronnej.

Źródło: Gazeta.pl/Deutsche-Welle