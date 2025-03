Najnowszy sondaż prezydencki. Wszyscy tracą?

Według sondażu oddanie głosu na Trzaskowskiego zadeklarowało 33,2 proc. badanych (spadek o 2,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed dwóch tygodni).

Na kandydata Nawrockiego zagłosowałoby 25,3 proc. badanych (spadek o 1,8 pkt. proc.), a na Mentzena - 18 proc. ankietowanych (spadek o 1,4 pkt. proc).

Kandydat Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) Szymon Hołownia mógłby liczyć według sondażu na 5 proc. poparcie (wzrost o 1,4 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z początku marca).

Na kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat, zagłosowałoby 4,4 proc. badanych. W sondażu zauważano, że Biejat zanotowała największy wzrost poparcia - 2,3 pkt. proc.

Pozostali ujęci w sondażu kandydaci uzyskaliby według sondażu: europoseł Grzegorz Braun z 2,3 proc. poparcia (wzrost o 1,2 pkt. proc.), kandydat partii Razem Adrian Zandberg z 1,5 proc. poparcia (spadek o 1,6 pkt. proc.) i poseł Marek Jakubiak z 0,6 proc. poparcia (spadek o 0,3 pkt. proc.).

Odpowiedzi - "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 8,8 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).

W sondażu zostały też sprawdzone dwa najbardziej prawdopodobne warianty II tury wyborów; pierwszy to zestawienie kandydata KO z kandydatem popieranym przez PiS, a drugi zestawienie Trzaskowskiego z Mentzenem. Według badania w obu zwyciężyłby Trzaskowski.

W rywalizacji z Nawrockim, Trzaskowski mógłby liczyć na 52,2 proc. głosów (wzrost o 0,5 pkt. proc.). Kandydat popierany przez PiS uzyskałby 38,9 proc. (spadek o 1,9 pkt. proc.). Odpowiedzi - "nie wiem/ trudno powiedzieć" udzieliło w tym przypadku 8,9 proc. badanych (wzrost o 1,4 pkt. proc.)

Z kolei w rywalizacji z Mentezenem, Trzaskowski uzyskałby 52,6 proc. głosów (wzrost o 4,6 pkt. proc.). Kandydat Konfederacji otrzymałby 40,8 proc. (spadek o 1,2 pkt. proc.). Odpowiedzi - "nie wiem/trudno powiedzieć" w tym wariancie udzieliło 6,6 proc. (spadek o pkt. 3,4 proc.).

Z sondażu wynika również, że gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, to "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział 43,8 proc. respondentów (spadek o 5,6 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). O 7,2 pkt. proc. wzrósł za to odsetek osób, które "raczej" planują udać się do lokali wyborczych - wyniósł 16,6 proc. ankietowanych.

"Zdecydowanie", udziału w wyborach nie weźmie 26,6 proc. badanych (spadek o 1,4 pkt. proc.)., a "raczej nie" - 12,5 pkt. proc.

0,5 proc. badanych odpowiedziało - "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 21-23 marca 2025 r. mieszaną metodą CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej)/CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) na reprezentatywnej próbie 1000 osób. (PAP)