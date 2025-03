Patriotyzm, odpowiedzialność i dobra zabawa

Wirtualna strzelnica wyposażona jest w zaawansowany system „Pojedynek”. To coś więcej niż tylko narzędzie szkoleniowe. To przestrzeń, która nie tylko umożliwia młodzieży i mieszkańcom zdobywanie praktycznych umiejętności posługiwania się bronią w bezpiecznych warunkach, ale także otwiera możliwość organizacji zawodów strzeleckich, treningów oraz szkoleń. Kompleksowe wyposażenie obejmuje symulatory laserowe, repliki broni ASG, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie szkoleniowe oraz elementy dodatkowe, takie jak maty i podpórki strzeleckie czy siatka maskująca.

– Samorząd Powiatu Olsztyńskiego zawsze dostrzegał potrzebę wzmacniania fundamentów obronności na szczeblu lokalnym – podkreśla Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Współczesne wyzwania geopolityczne wymagają nie tylko gotowości, ale także kształtowania prawidłowych nawyków i postaw obronnych. Nasze działania zaczynają się od edukacji i budowania wspólnej świadomości wśród młodzieży i społeczności lokalnej. Strzelnica ma służyć zarówno edukacji, jak i integracji, a także promocji regionu jako miejsca wspierającego wartości patriotyczne i społeczne.

Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 243,5 tys. zł, z czego zdecydowana większość pochodziła z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Obiekt będzie nieodpłatnie udostępniany na potrzeby edukacyjne i obronne do końca 2034 roku, zarówno uczniom, jak i Siłom Zbrojnym RP. Mobilność systemu pozwala na jego wykorzystanie w innych lokalizacjach, dzięki czemu zyska cały powiat.

Wirtualna strzelnica w Biskupcu jest już drugim takim przedsięwzięciem w powiecie olsztyńskim – pierwsza funkcjonująca w Zespole Szkół w Dobrym Mieście powstała w 2021 roku. Koszt jej budowy wyniósł 141,2 tys. zł, z czego ponad 111,5 tys. zł stanowiły środki MON, a 30 tys. zł pochodziło z wkładu własnego samorządu.

Od kilku lat na realizację czeka projekt budowy w powiecie olsztyńskim profesjonalnej strzelnicy kulowej, która pierwotnie miała powstać na terenie gminy Purda. W związku ze sprzeciwem mieszkańców związanym z jej lokalizacją, władze powiatu poszukują dla niej nowego miejsca, które nie będzie uciążliwe, jak i spełniać będzie najwyższe standardy bezpieczeństwa określone przez ekspertów z Wojskowej Akademii Technicznej. Realizacja projektu ruszy, gdy MON ogłosi kolejną edycję konkursu na dofinasowanie budowy takich obiektów.

– Strzelnice to coś więcej niż obiekty sportowe – podkreśla Artur Wrochna, wicestarosta olsztyński. – W czasach, gdy bezpieczeństwo nabiera nowego wymiaru, stają się one filarem lokalnej obronności i miejscem, które inspiruje do zakładania klas mundurowych w szkołach, a te zyskują coraz większą popularność. Dzięki nim oferta naszych szkół staje się atrakcyjniejsza, a na tym nam zależy.



Fot. Powiat Olsztyński

Rys. Wizualizacja projektu nowoczesnej strzelnicy kulowej opracowany we współpracy z ekspertami Wojskowej Akademii Technicznej.