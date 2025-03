Wybudowali linię tramwajową i... jest kłopot [ZDJĘCIA]

W Olsztynie trzeba usunąć poważną awarię sieci kanalizacyjnej. Do usterki miało dojść już w trakcie budowy nowej linii tramwajowej. Problem pojawił się przy zjeździe z ul. Wyszyńskiego w ul. Augustowską. Na miejscu wykonano ogromny wykop. Ma on szerokość całego pasa jezdni. Teren został ogrodzony. To spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Sprawdziliśmy, co jest powodem tej sytuacji.