Polska Noc Kabaretowa 2025 w Olsztynie

11 kwietnia 2025, godz. 20:00

Nadciąga legendarna Polska Noc Kabaretowa. Mistrzowska edycja najśmieszniejszej kabaretowej trasy w Polsce, której przewodzić będzie wymowne hasło: „Królestwo za uśmiech!”. Gwarantujemy wyłącznie premierowe skecze w wykonaniu epickiego składu kabaretowych artystów. A także tematy, jakich jeszcze nie było, i śmiech, który będzie niósł się przez całą Polskę.

Na scenie wystąpią giganci polskiej sceny kabaretowej: Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Smile, Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Ewa Błachnio oraz za Adriannę Borek wystąpi Monika Dryl! A całość poprowadzi niepowtarzalny Bartosz Klauziński. Gwarantujemy, że ta królewska obsada rozbawi Was do łez! Zakładajcie korony uśmiechu i dołączcie do nas na największym kabaretowym wydarzeniu roku! Przekonajcie się sami, jak wielką wartość ma uśmiech w Waszym życiu.

