1 mld euro na finansowanie Tarczy Wschód? Tomczyk zapowiada

Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz w czwartek w Sejmie pytał przedstawicieli rządu o kwestie finansowania Tarczy Wschód ze środków Unii Europejskiej. "Ile pieniędzy z UE zostanie przekazanych na Tarczę Wschód? Jak kształtuje się cały bilans finansowy rezolucji dla Polski i czy macie to policzone" - pytał Tumanowicz, nawiązując do rezolucji PE ws. wzmocnienia obronności UE.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk odpowiadając na to pytanie przypomniał, że Tarcza Wschód to budowa sieci fortyfikacyjnych na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą, ale także zabezpieczenie granicy z Litwą.

"Jeżeli chodzi o konkrety, to mam dla państwa dobrą informację w zakresie finansowania europejskiego. Osiągnęliśmy wstępne porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 1 mld euro na finansowanie Tarczy Wschód" - oświadczył Tomczyk.

Tarcza Wschód stała się projektem unijnym

Jak dodał, ze względu na to, że Tarcza Wschód stała się projektem unijnym, dało to możliwość rozszerzania tego projektu. "Do tej pory państwo polskie wydatkowało blisko miliard złotych" - powiedział wiceszef MON. Środki te, jak mówił, zostały przeznaczona na zakup sprzętu, który pozwoli na budowanie miejsc schronienia, magazynów i koszar.

Wiceszef MON doprecyzował, że środki z EBI miałyby być przeznaczone na finansowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie łączności satelitarnej, rozpoznania elektronicznego oraz "poprawy mobilności wojsk własnych, co jest kluczowe jeżeli chodzi o projekt Tarczy Wschód".

"Kolejne źródło finansowania to Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony w ramach KPO. To źródło w wysokości 30 mld złotych. To nowy projekt uruchomiony właściwie przez polski rząd, bo to polski rząd powiedział, że z tych pieniędzy powinniśmy móc korzystać na cele obronne" - zaznaczył Tomczyk dodając, że w tym zakresie trwają rozmowy z ministerstwem funduszy i polityki regionalnej.

"Kolejny instrument to Europejski Fundusz Obronny, jego wartość to 8 mld euro. Tam Polska oczywiście wnioskuje o środki. Ogromna szansa dla inwestycji, to program Security Action for Europe. To jest nowy instrument, to jest 150 mld euro, z którego chcemy skorzystać, i którego dotyczy rezolucja PE" - powiedział polityk.

Tomczyk podkreślił też, że Polska nie może pozbawić się finansowania unijnego. "Musimy zrobić wszystko, żeby przekonać Europę, że warto inwestować w obronność i musimy zrobić wszystko, żeby z tych pieniędzy, które zostaną uruchomione, jak największa część wpłynęła do Polski" - powiedział wiceszef MON.

Program Tarcza Wschód zakłada budowę fortyfikacji i naturalnych przeszkód terenowych. Budowa umocnień na odcinku ok. 800 kilometrów wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski - obejmie kluczowe województwa, czyli województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie i podkarpackie. Już w tym roku rozpocznie się budowa pierwszych elementów Tarczy Wschód na granicy północnej i wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej.

12 marca Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą wzmocnienia obronności UE, a w jej ramach poprawki EPL uznającej Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE.(PAP)