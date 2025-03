Zarobki Polaków: Wzrost wynagrodzeń wyraźnie spowalnia

W lutym 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8613,14 zł, co oznacza wzrost o 7,9% w porównaniu do lutego 2023 r. Oczekiwania rynkowe wskazywały na wzrost o 8,7%. W styczniu pensje rosły o 9,2% rok do roku. W lutym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6451,5 tys. etatów, co stanowi spadek o 0,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ekonomiści zauważają, że wzrost płac w lutym był poniżej oczekiwań, a dynamika wynagrodzeń wyraźnie spowolniła. Przewidują, że w 2025 r. wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej również zwolni do 8%, z uwagi na mniejszą inflację i ograniczone podwyżki płac minimalnych.