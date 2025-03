Najpiękniejsze drzewa rosną w Polsce! Buk z tytułem Drzewa Roku 2025

Wyniki plebiscytu zostały ogłoszone w środę podczas uroczystej gali w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Polski pretendent zgromadził blisko 150 tys. głosów internautów. Na figowiec zagłosowało ponad 43 tys. osób, a na sosnę pinię - blisko 37 tys.

„To wspaniała wiadomość dla polskiego zwycięzcy, w szczególności dla osób i organizacji, które zgłosiły buka do konkursu. Tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2025 będzie wielkim wsparciem dla społeczności lokalnej, która może od dzisiaj budować nową opowieść o swoim pięknym drzewie” – powiedział w środę prezes Klubu Gaja Jacek Bożek.

Zwycięski buk to pomnikowy, 300-letni okaz. Rośnie w zabytkowym parku przy XVI-w. pałacu w Dalkowie w gminie Gaworzyce w województwie dolnośląskim. W ubiegłym roku zwyciężył w konkursie Drzewo Roku, który organizuje Klub Gaja. Buk otrzymał ponad 10,5 tysiąca głosów internautów.

Anna Gomułka, prezes Fundacji na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie, która zgłosiła drzewo do konkursu, powiedziała, że buk nazywany jest „Sercem Wzgórz Dalkowskich” z trzech powodów. „Po pierwsze – rośnie w centralnej części Wzgórz Dalkowskich, po drugie – jego liście przybierają wiosną kolor czerwony, czyli symboliczny kolor serca. Po trzecie – najważniejsze – pod swoimi gałęziami jednoczy ludzi. Odbywają się tu koncerty, spotkania czytelnicze, warsztaty oraz nabożeństwa. Turyści, myśląc o własnych marzeniach, wrzucają łupinki bukowe do dziury w drzewie, bowiem krąży legenda, że drzewo to spełnia marzenia” – podała.

Jacek Bożek przypomniał, że polskie drzewa już po raz czwarty z rzędu wygrywają w corocznym europejskim konkursie, którego celem jest zwrócenie uwagi na ciekawe, stare drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

„W 2022 roku zwycięzcą został 400-letni dąb Dunin – Strażnik Puszczy Białowieskiej w Przybudkach na Podlasiu, a w 2023 roku tytuł Europejskiego Drzewa Roku otrzymał 180-letni dąb Fabrykant z Łodzi. W zeszłym roku zwycięzcą został buk Serce Ogrodu z Arboretum w Wojsławicach” – powiedział.

W plebiscycie kandydowało 15 drzew.

Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo Roku jest Environmental Partnership Association (EPA) z siedzibą w Brukseli. Dotychczas konkurs zgromadził już ponad 1 tys. drzew – świadków europejskiej historii. Co roku w konkursie bierze udział ponad 300 tys. osób z całej Europy.

W Polsce organizatorem konkursu jest Klub Gaja, który powstał na przełomie lat 80. i 90. Jego członkowie angażują się m.in. w obronę przyrody i praw zwierząt.

