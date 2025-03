Trump usuwa problem u źródła – zamyka Departament Edukacji

Zapowiedzianą decyzję kwestionuje grupa demokratycznych prokuratorów w niektórych stanach. W minionym tygodniu złożyli oni pozew sądowy, aby zablokować działania administracji prezydenta Trumpa zmierzające do likwidacji resortu oraz zwolnienia prawie połowy jego personelu.

Według mediów rozporządzenie nakazuje szefowej Departamentu Edukacji Lindy McMahon „podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu ułatwienia zamknięcia Departamentu Edukacji i zwrócenia władzy edukacyjnej amerykańskim stanom, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego i nieprzerwanego dostarczania niezbędnych świadczeń i programów". Pozostałe fundusze resortu nie mogą „promować DEI (Diversity, Equity and Inclusion - co można przetłumaczyć jako Różnorodność, Równość i Integracja - PAP), ani też ideologii płci”.



Trump wielokrotnie wzywał do likwidacji resortu, nazywając go „wielkim oszustwem”. Zaproponował jego zamknięcie w okresie swojej pierwszej prezydentury, ale Kongres nie podjął działań. Republikanie od dawna starali się uszczuplić finansowanie i wpływy Departamentu Edukacji.

McMahon obiecała, że federalne finansowanie szkół przyznane przez Kongres w celu pomocy okręgom i uczniom o niskich dochodach będzie kontynuowane. Utrzymane mają zostać pożyczki studenckie i skodyfikowane usługi dla dzieci niepełnosprawnych.

Trump przyznał w zeszłym miesiącu, że będzie potrzebował poparcia Kongresu, który decyduje o finansowaniu, a także wsparcia ze strony związków zawodowych nauczycieli.

Zdaniem zwolenników utrzymania departamentu jest on niezbędny dla zachowania wysokich standardów edukacji publicznej. Oskarżają oni Republikanów o próbę promowania edukacji nastawionej na zysk i zwracają uwagę, że natychmiastowe zamknięcie departamentu mogłoby zakłócić udzielanie pomocy finansowej w wysokości dziesiątków mld dolarów placówkom edukacyjnym od przedszkola do 12 klasy oraz dofinansowanie czesnego dla studentów college'ów.

Resort edukacji nadzoruje w USA około 100 tys. szkół publicznych i 34 tys. szkół prywatnych, jakkolwiek ponad 85 proc. finansowania szkół publicznych pochodzi od władz stanowych i lokalnych.

Reuters wylicza, że Departament Edukacji zapewnia m.in. federalne dotacje dla szkół i programów, pensje nauczycieli zajmujących się dziećmi ze specjalnymi potrzebami, finansowanie programów artystycznych oraz wymianę przestarzałej infrastruktury. Nadzoruje również wydatkowanie 1,6 bln dolarów na pożyczki studenckie.

