Witkoff: pełen rozejm na Ukrainie wejdzie w życie za dwa tygodnie

W Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej "w poniedziałek lub wtorek" (czyli 24 lub 25 marca) odbędą się kolejne negocjacje poświęcone zakończeniu wojny na Ukrainie - dodał.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Mike Waltz poinformował, że w środę ustalił telefonicznie z doradcą Władimira Putina Jurijem Uszakowem, iż zespoły negocjacyjne USA i Rosji spotkają się w najbliższych dniach w Arabii Saudyjskiej, by omówić wdrożenie częściowego rozejmu na Ukrainie.

"Ustaliliśmy, że nasze zespoły techniczne spotkają się w najbliższych dniach w Rijadzie, by skoncentrować się na wprowadzeniu w życie i rozszerzeniu częściowego rozejmu, który prezydent Trump uzyskał od Rosji" - napisał Waltz w serwisie X.

Dodał, że omawiał z Uszakowem, którym jest doradcą Kremla ds. polityki międzynarodowej, zabiegi Trumpa zmierzające do zakończenia wojny na Ukrainie.

Agencja Associated Press zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy na rozmowy te zaproszeni zostali przedstawiciele Ukrainy, ani kto wejdzie w skład delegacji USA i Rosji.

We wtorek, po rozmowie telefonicznej Trumpa z Putinem, Witkoff powiedział na antenie telewizji Fox News, że "jeśli chodzi o rozejm ograniczony do infrastruktury energetycznej i zawieszenie broni na morzu na Morzu Czarnym, to myślę, że Rosjanie zaakceptowali oba te punkty". "Mam nadzieję, że Ukraińcy też to zaakceptują" - dodał.

Biały Dom ogłosił zaś, że "ruch w stronę pokoju rozpocznie się od zawieszenia broni dotyczącego energetyki i (obiektów)infrastruktury oraz technicznych negocjacji w sprawie wprowadzenia w życie zawieszenia broni na Morzu Czarnym, pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju. Te negocjacje rozpoczną się natychmiast na Bliskim Wschodzie".

PAP/red.