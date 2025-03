„Tu jest Piotr” – interaktywna podróż po Bazylice Watykańskiej

W Watykanie zaprezentowano projekt edukacyjno-wychowawczy, będący owocem współpracy Minecraft Education i Fabryki Świętego Piotra. Kardynał Gambetti, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej, podkreśla, że to połączenie humanizmu i technologii.

Interaktywna gra łącząca historię i sztuczną inteligencję

Nowy projekt edukacyjny pozwala na wirtualne zwiedzanie Bazyliki Watykańskiej dzięki interaktywnej grze komputerowej, która łączy historię ze sztuczną inteligencją. Odtworzone cyfrowo scenariusze tworzą przestrzeń, w której grafika, treść i technologia harmonijnie splatają piękno z duchowością.

Przybliżenie Bazyliki Świętego Piotra nowym pokoleniom

Inicjatywa została zaprezentowana podczas konferencji prasowej w Watykanie. Kardynał Mauro Gambetti podkreślił, że jej głównym celem jest „przybliżenie Bazyliki Świętego Piotra ludziom poprzez sztuczną inteligencję oraz zachęcenie do duchowego doświadczenia” podczas eksploracji tej wyjątkowej przestrzeni. Hierarcha przypomniał również słowa Papieża Franciszka z listu do redakcji Corriere della Sera o potrzebie „rozbrojenia słów” i zamiast tego „uzbrojenia serc w pragnienie piękna i braterstwa” – właśnie ta idea przyświecała twórcom gry Tu jest Piotr.

Gra dla najmłodszych dzięki współpracy z Minecraft

„Dzięki Microsoftowi i Minecraftowi pomyśleliśmy szczególnie o dzieciach i młodzieży, oferując im możliwość poznania Bazyliki Świętego Piotra w innowacyjny sposób” – zaznaczył kardynał Gambetti. Projekt powstał w wyniku udanej synergii między humanizmem a nowoczesną technologią, co otwiera nowe możliwości edukacyjne i duchowe dla przyszłych pokoleń.

Piękno gry – nauka przez zabawę

Dla kardynała Mauro Gambettiego gra wideo ma przede wszystkim wartość edukacyjną. Jak podkreśla, dzieciom oferuje się „narzędzie do nauki podczas zabawy i zabawy podczas nauki”. „Gracze – mówi hierarcha – będą mogli spróbować swoich sił w kreatywnych działaniach architektonicznych, odkrywać historię Bazyliki Świętego Piotra, odrestaurowywać jej elementy, zagłębiać się w jej symbolikę oraz doświadczać wspólnego budowania i osiągania celów w duchu braterstwa.”

Gracze jako prawdziwi bohaterowie

W rozmowie z Vatican News kard. Gambetti podkreślił, że gra została zaprojektowana jako pomost między ludzkim doświadczeniem a możliwościami, jakie oferuje technologia. Zwracając się do rodziców, którzy obawiają się, że gry wideo mogą pochłaniać zbyt wiele czasu ich dzieci, zaznaczył: „W tym przypadku można być spokojnym – ta gra nie pochłania graczy w wirtualnym świecie, lecz czyni ich aktywnymi bohaterami”.

Gra, która inspiruje zamiast znieczulać

Wirtualne doświadczenia mogą mieć realny wpływ na zdobywanie wiedzy. Allison Matthews z Microsoftu podkreśliła, że „Minecraft to świat bez ograniczeń – platforma edukacyjna z ogromnym potencjałem”. Brad Smith, prezes Microsoftu, wyraził entuzjazm dla projektu, określając go jako wyjątkową okazję do globalnego promowania dziedzictwa Bazyliki Świętego Piotra.

Abp Carlo Maria Polvani, sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, zauważył, że gra pozwoli milionom uczniów odkryć nie tylko historyczne, ale i kulturowe bogactwo bazyliki. „Żyjemy w świecie, w którym gry wideo często znieczulają graczy” – dodał. „Tymczasem ta produkcja łączy multidyscyplinarne podejście do edukacji i wspiera inkluzywność.” Ks. Enzo Fortunato, dyrektor redakcyjny magazynu Piazza San Pietro, wyraził nadzieję, że gra stanie się oficjalnym elementem drugiego Światowego Dnia Dziecka w 2026 roku.

Jak zagrać?

Uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Minecraft Education, pobierając aplikację i logując się za pomocą konta Office 365 lub Microsoft 365 Education. Dodatkowo nauczyciele otrzymają dostęp do gotowych materiałów dydaktycznych, w tym prezentacji PowerPoint i zeszytów ćwiczeń, które pomagają uczniom lepiej zrozumieć kontekst historyczny i architektoniczny Bazyliki Świętego Piotra.

Źródło: Vatican News