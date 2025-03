Rodzice wcześniaków z dodatkowymi dniami urlopu – długo wyczekiwane zmiany

Wydłużony urlop macierzyński przysługuje rodzicom dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub tych, które w dniu narodzin ważyły nie więcej niż 1000 g, w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15 tygodni.

Do ośmiu tygodni dodatkowego urlopu przysługuje rodzicom dzieci, które przyszły na świat po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, ale przed ukończeniem 37. tygodnia i z wagą większą niż 1000 g. Dotyczy to również rodziców dzieci, które urodziły się po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, jeśli dziecko po porodzie spędzi w szpitalu co najmniej dwa dni, z których pierwszy przypada od 5. do 28. dnia po narodzinach.

Z zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą mogli skorzystać ubezpieczeni – matka albo ojciec wychowujący dziecko. Prawo do uzupełniającego urlopu przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. W związku z tym wniosek należy złożyć przed końcem urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Rodzice wcześniaków spokojniejsi

Wiceprezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka Elżbieta Brzozowska powiedziała PAP, że wydłużony urlop dla rodziców wcześniaków był długo wyczekiwanym rozwiązaniem.

"To jest zniesienie absurdu, o które przez wiele lat apelowaliśmy. Cieszymy się, że ustawa została zmieniona i udało się to zrobić zaledwie w rok" -

zaznaczyła. "Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której rodzice wcześniaków i chorych noworodków będą spokojniejsi i będą mogli odzyskać ten stracony czas, kiedy dziecko przebywa w szpitalu" - dodała.

Jak powiedziała, projekt wyszedł z inicjatywy fundacji Koalicja dla Wcześniaka, która jest częścią Europejskiej Fundacji na Rzecz Noworodków. Natychmiast do działań włączyło się 10 organizacji zrzeszonych w ogólnopolskim porozumieniu Razem dla Wcześniaków. Wszyscy wspólnie pracowali w zespole roboczym powołanym przez szefową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podkreśliła, że wypracowane regulacje były efektem determinacji i współpracy organizacji oraz resortu rodziny.

Ekspresowe tempo

"Kiedy w marcu powstał pierwszy projekt ustawy, prosiliśmy panią ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk o to, żeby jednak uwzględnić te szczególne potrzeby i wydłużyć limit czasu dla rodziców skrajnie wcześnie urodzonych dzieci, poniżej 28. tygodnia ciąży. Nasze propozycje zostały przyjęte. W maju nowa wersja projektu była już gotowa i rozpoczęły się konsultacje" - powiedziała.

Według niej przepisy, które wchodzą w życie, są sprawiedliwe i satysfakcjonujące. Jak powiedziała - research rozwiązań stosowanych w innych europejskich krajach pozwolił wypracować rozwiązania, które sprawią, że możliwości naszych rodziców będą porównywalne z możliwościami rodziców z innych krajów.

"W szczególności cieszę się, że uwzględniono potrzeby rodziców skrajnie wcześnie urodzonych wcześniaków, czyli poniżej 28. tygodnia ciąży, bo w tym przypadku maksymalny limit urlopu do odzyskania wynosi 15 tygodni"

- powiedziała. "Uważam, że sprawiedliwe jest też, że odzyskać można tydzień za tydzień. Jeżeli dziecko spędziło w szpitalu po narodzinach 5 tygodni, to mama te 5 tygodni odzyska" - dodała.

Okres przejściowy

Brzozowska przypomniała również, że po wejściu w życie znowelizowanej ustawy - dla mam, które teraz są na urlopie macierzyńskim - będzie obowiązywał okres przejściowy. Będą one mogły złożyć wniosek nawet ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego. "Natomiast te mamy, które urodzą dzieci 19 marca i później, muszą pilnować terminu złożenia wniosku o dodatkowy urlop. Trzeba go złożyć minimum 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego" - dodała.

Miesięczny zasiłek dla rodziców wcześniaków będzie wynosił 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Uzupełniający urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo. Nie można go podzielić na części.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego uwzględniane będą waga najmniejszego dziecka w dniu urodzin i czas hospitalizacji dziecka, które przebywało najdłużej w szpitalu.

