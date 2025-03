Chińska gospodarka rośnie szybciej, niż oczekiwano

Święta i przemysł napędzają gospodarkę

Z najnowszych danych przekazanych przez Business Insider Polska wynika, że sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To nieco lepszy wynik od oczekiwań, które zakładały wzrost na poziomie 3,8 proc. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na ten rezultat, było zwiększone zainteresowanie zakupami w czasie Nowego Roku Księżycowego. W tym okresie chińskie kina odnotowały rekordowe przychody, a sprzedaż sprzętu AGD i urządzeń audiowizualnych poszybowała w górę o 10,9 proc.

Wzrost dotyczył także produkcji przemysłowej, która w pierwszych miesiącach roku wzrosła o 5,9 proc. w skali rocznej. Na szczególną uwagę zasługuje sektor produkcji sprzętu transportowego, obejmujący m.in. kolejnictwo, stocznie, lotnictwo oraz przemysł kosmiczny, który odnotował imponujący wzrost o 20,8 proc.

Chiny trzymają się planu wzrostu, mimo napięć handlowych



Według oficjalnych danych chińska gospodarka wzrosła o 5 proc. w 2024 roku, co było zgodne z założeniami ustalonymi przez władze na ubiegłorocznej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL). Wzrost ten został osiągnięty pomimo wyzwań związanych z malejącą konsumpcją wewnętrzną oraz kryzysem na rynku nieruchomości, na który rząd odpowiedział szeroko zakrojonymi działaniami stymulacyjnymi.

Premier Li Qiang potwierdził, że Chiny utrzymają ambitny cel wzrostu na 2025 rok, ponownie celując w poziom około 5 proc. PKB, pomimo rosnących napięć w relacjach handlowych z kluczowymi partnerami gospodarczymi.

Wydatki na obronność nadal rosną

Wzrost gospodarczy idzie w parze z konsekwentnym zwiększaniem budżetu obronnego. Chiny przeznaczą na zbrojenia o 7,2 proc. więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza budżet na poziomie około 245 miliardów dolarów. To drugi rok z rzędu, kiedy nakłady na wojsko rosną w takim samym tempie, co potwierdza długofalową strategię modernizacji sił zbrojnych Państwa Środka.

Źródło: Money.pl/Business Insider Polska