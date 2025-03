Koniec wieloletniego oczekiwania. Krematorium w Dywitach na finiszu budowy [ZDJĘCIA]

Na cmentarzu w Dywitach kończą się prace związane z budową wielofunkcyjnego domu przedpogrzebowego. Oczekiwana od ponad 25 lat inwestycja jest obecnie realizowana. Długo szukano formuły, która umożliwiłaby jej rozpoczęcie. W początkowym zamyśle przedsięwzięcie miało być sfinansowane przez gminę Olsztyn, potem ze względu na brak środków podjęta została próba jego realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do przetargu stanęło wówczas trzech oferentów, którzy wycofali się jednak w ostatniej fazie. Ostatecznie zastosowano prostszą formułę wieloletniej dzierżawy.

Choć miasto od wielu lat starało się przyciągnąć inwestora, który zbuduje taki obiekt, to kolejne podejścia do tej inwestycji kończyły się fiaskiem.

W 2021 roku rozpisano przetarg w tej sprawie, a budową domu przedpogrzebowego z krematorium były zainteresowane trzy podmioty. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło...

Pierwszy projekt okazał się zbyt rozbudowany, a więc... drogi. Za drugim razem, w wyniku sugestii firm, które starały się o kontrakt, zmieniono nieco wymagania. Bez efektu.

Dopiero kiedy przygotowano bardziej elastyczną ofertę, pozwalającą wykonawcy na wprowadzenie własnych rozwiązań, zainteresowanie przedsiębiorców wzrosło.

Projekt obejmuje nie tylko krematorium. Powstaną również dwie kaplice ceremonialne, przechowalnia zwłok i prosektorium, w którym będą przeprowadzane m.in. sekcje prokuratorskie, a także biuro cmentarza, poczekalnie i publiczne toalety. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu w postaci wykonania sieci i instalacji, uzbrojenia terenu, dróg, parkingów i chodników, posadzenia zieleni oraz ustawienia małej architektury. Wielofunkcyjny dom przedpogrzebowy ma zapewnić kompleksową obsługę czynności pogrzebowych w zakresie przygotowania zmarłego do pochówku, począwszy od przechowania i przygotowania zwłok, a skończywszy na samym ceremoniale.

Pochówki urnowe są w Olsztynie coraz popularniejsze. W ubiegłym roku ich liczba to już ponad 50 proc. wszystkich pogrzebów. To wyjątkowo dużo jak na polskie warunki. Do tej pory zwłoki trzeba było jednak spopielać poza Olsztynem: w Gdańsku czy Przasnyszu.

gs/ga