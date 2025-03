[WIDEO] KOBIETY, ŚWIAT NALEŻY DO WAS! XVI Gala „Kobieta z Charakterem”

— Kobieta z charakterem jest nieugięta, niezłomna, dąży do zaplanowanych celów. Zawsze widzi drugiego człowieka. Umie zmieniać to, co niemożliwe, na to, co powinno być możliwe — uważa Beata Ostrzycka, zwycięzczyni w kategorii administracja, dyrektor Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie. — Owszem, są wzloty i upadki, to nie jest tak, że są same sukcesy. Ta droga jest niestety — najczęściej wyboista. Ale po to właśnie idziemy pod górę, żeby potem był łatwo!

Co powiedziała innym kobietom kilka chwil po gali?

Kto odebrał statuetkę śpiewająco, a kto jeszcze wczoraj miał charakterek?

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gali Kobiet z Charakterem!

Kobiety z Charakterem A.D. 2025

Administracja: Beata Ostrzycka

Polityka społeczna: Anna Szyszka

Kultura, sport i turystyka: dr Ewa Alchimowicz-Wójcik

Biznes, przedsiębiorczość, ekologia: Małgorzata Ofierska

Edukacja i nauka: Anna Hencka-Zyser

Zdrowie: prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta

Wyróżnienie kapituły: Maja Antosik