Kim jest Musk w Białym Domu?

Jak się okazuje, to nie Elon Musk, wbrew sugestiom Białego Domu, stoi na czele Departamentu Wydajności Państwa. Dokumenty sądowe wskazują na Amy Gleason, która jednak nie figuruje w spisie pracowników. Kto zatem rządzi w DOGE?

Elon Musk jest stał się jedną z twarzy kampanii i prezydentury Donalda Trumpa. Prezydent USA wielokrotnie podkreślał, że to multimiliarder stoi na czele Departamentu Wydajności Państwa (tzw. DOGE).

"Prezydent zlecił Elonowi Muskowi nadzorowanie wysiłków DOGE. Są urzędnicy zawodowi i polityczni, którzy pomagają w codziennym zarządzaniu DOGE" — twierdziła w lutym cytowana przez CNN sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.

Urzędnicy Donalda Trumpa, pod wpływem wniosku złożonego w lutym do sądu przez Center for Biological Diversity o dostęp do dokumentacji dotyczącej działalności DOGE, zmienili swoje stanowisko.

Starszy doradca

Jak wynika z oświadczenia Białego Domu, stanowisko Muska to "starszy doradca prezydenta". Jak podaje "Fox News", w tej roli multimiliarder "nie ma faktycznego ani formalnego upoważnienia do podejmowania decyzji". Zgodnie z oświadczeniem na czele DOGE stoi Amy Gleason. Jednak, jak twierdzi PBS News, jej nazwisko nie figuruje nawet na oficjalnej stronie departamentu.

"Elon Musk nie pracuje w DOGE. Nie podlegam mu, a on nie podlega mi. Według mojej wiedzy jest on starszym doradcą Białego Domu" — napisała Amy Gleason w wysłanym do sądu oświadczeniu Białego Domu.

Działalność DOGE i Muska od czasu przejęcia władzy przez Donalda Trumpa budzi duże kontrowersje.

Trump powołał Muska, biznesmena i najbogatszego człowieka świata, na stanowisko szefa DOGE - nowej rządowej instytucji, której zadaniem jest ograniczanie wydatków rządu federalnego. Dotychczas - przekazała agencja AP - Musk zwolnił lub zapowiedział zwolnienie kilkudziesięciu tysięcy pracowników administracji i przekonał ok. 75 tys. osób by przyjęły odprawy w zamian za rezygnację z zatrudnienia.

PAP/businessinsider.com/red.