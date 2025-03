Prokuratura zbada sprawę śmierci Skrzypek. Jest stanowisko Bodnara

W sprawie śmierci Barbary Skrzypek będzie prowadzone odrębne postępowanie; ma się tym zająć prokuratura spoza okręgu warszawskiego. O wyjaśnienie sposobu działania prokuratury podczas przesłuchania wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS zwrócił się do RPO prezydent Andrzej Duda. Co na to Bodnar?

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w sobotę. Szef PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę, 12 marca, przesłuchiwali ją - w charakterze świadka - w śledztwie ws. spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek, która zapewniła w poniedziałek, że Skrzypek i jej pełnomocnik nie zgłaszali żadnych uwag co do przebiegu przesłuchania, a samo przesłuchanie miało odbyć się w przyjaznej atmosferze.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Skiba poinformował, że o śmierci Skrzypek nie była poinformowana ani prokuratura, ani policja. "Zwłoki zostały przewiezione bezpośrednio do zakładu pogrzebowego" - dodał. Jak zaznaczył, "ze wstępnych informacji wynikających z protokołów przesłuchania członków rodziny nie wynika, żeby twierdzili oni, iż do śmierci przyczyniły się działania osób trzecich".

Skiba poinformował, że zbadaniem okoliczności śmierci Skrzypek zajmie się prokuratura spoza okręgu warszawskiego. "Zależy nam, aby nie było żadnych wątpliwości, co do bezstronności prokuratury" - podkreślił.



Prokurator Skiba oraz prokurator Wrzosek poinformowali, że przesłuchanie Barbary Skrzypek nie było rejestrowane - tego typu czynności procesowe nie są rejestrowane z urzędu; żadna ze stron nie zgłosiła wniosku o zarejestrowanie audio-video tego przesłuchania.

Skiba, opierając się na zapisach protokołów środowego przesłuchania Skrzypek potwierdził, że jej pełnomocnik mec. Krzysztof Gotkowicz chciał uczestniczyć w przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka. Według Skiby, Gotkowicz powoływał się przy tym na stan zdrowia Skrzypek - konieczność noszenia okularów i niemożność czytania bez nich, jak również podenerwowanie związane z przesłuchaniem.

Skiba dodał, że "z zapisów protokołów wynika, że prowadząca postępowanie prok. Ewa Wrzosek na podstawie art. 87 par 3 nie dopuściła adwokata do przesłuchania jako pełnomocnika świadka.

Sama Wrzosek pytana o tę kwestię przez dziennikarzy zaznaczyła, że nie była to jej "dobra, czy zła wola". "Są określone przepisy prawa, okoliczności faktyczne wynikające z danej sprawy i interes prawny i faktyczny świadka, który przemawiałby za dopuszczeniem" - powiedziała.

Komentując śmierć swojej wieloletniej współpracowniczki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w poniedziałek przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, że "mamy pierwszą ofiarę śmiertelną demokracji walczącej”. Zdaniem Kaczyńskiego, związek między śmiercią jego współpracowniczki Barbary Skrzypek a jej wcześniejszym przesłuchaniem jest "związkiem całkowicie oczywistym", a tym, co spowodowało zdenerwowanie Barbary Skrzypek i w jego ocenie doprowadziło do tragedii, to "osoba pani prokurator Wrzosek".

Kaczyński zapowiedział też złożenie wniosków dyscyplinarnych w stosunku do adwokatów uczestniczących w czynności przesłuchania Skrzypek oraz wobec prokurator Wrzosek.

Przed siedzibą Prokuratury Okręgowej wraz z politykami PiS zebrała się grupa protestujących. Manifestanci mieli ze sobą transparenty, m.in. z wizerunkiem Prokuratora Generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, podpisany hasłem: "Będziesz siedział".

Prowadząca śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież prok. Wrzosek, która również pojawiła się przed budynkiem prokuratury powiedziała, że jest poruszona śmiercią Skrzypek. "Wykorzystujecie to państwo instrumentalnie, słyszałam przemówienie prezesa" - skomentowała prok. Wrzosek.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że rozmawiał z szefem MS o kwestii ochrony dla prok. Wrzosek. Ani prokuratura, ani ona sama nie widzą na razie takiej potrzeby - przekazał. Zadeklarował, że jeśli będzie taka potrzeba, działania zostaną podjęte.

O śmierci Barbary Skrzypek w poniedziałek rozmawiali też prezydent Andrzej Duda i rzecznik praw obywatelskich (RPO) Marcin Wiącek. Prezydent zwrócił się do RPO o wyjaśnienie sposobu działania prokuratury oraz ustalenie, czy zostały dochowane standardy postępowania oraz prawa Barbary Skrzypek jako świadka.

Wiącek przekazał w trakcie rozmowy z Dudą, że zwracał się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara "o zmianę legislacyjną art. 87 ust 3 Kpk, czyli przepisu, na podstawie którego doszło do odmowy udziału pełnomocnika Pani Barbary Skrzypek w czynnościach".

Prezydent Duda spotkał się też z pełnomocnikiem Barbary Skrzypek mec. Krzysztofem Gotkowiczem. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, w trakcie spotkania "omówione zostały okoliczności przedstawione w wydanym wcześniej oświadczeniu mec. Gotkowicza, który opisał okoliczności przesłuchania śp. Barbary Skrzypek, w tym brak zgody prokuratury na dopuszczenie do tego przesłuchania pełnomocnika świadka".

Gotkowicz opuścił Pałac Prezydencki po godzinie. Poinformował, że nie ma nic do powiedzenia ponad to, co zawiera jego niedzielne oświadczenie. Adwokat informował w nim m.in., że prokurator odmówił dopuszczenia go do przesłuchania, choć wskazywał on na zły stan zdrowia Skrzypek. W poniedziałek, pytany czy złożył zażalenie na odmowę dopuszczenia go do przesłuchania, uchylił się od odpowiedzi.

Stanowisko Bodnara

"Prokurator Generalny Adam Bodnar wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi wskazujących na oczywisty związek pomiędzy śmiercią Pani Barbary Skrzypek a przeprowadzoną z jej udziałem czynnością przesłuchania w charakterze świadka, trzy dni wcześniej. Pochopne wypowiedzi, nie poparte żadnymi ustaleniami, a wręcz noszące cechy manipulacji co do zbieżności czasowej między udziałem w czynności Pani Barbary Skrzypek a datą jej zgonu mogą zmierzać do zdyskredytowanie prokuratury i prokurator prowadzącej postępowanie, a finalnie wykorzystania tego zdarzenia do celów politycznych" - podkreśliła rzeczniczka Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak.

Według informacji przekazanych przez portal wp.pl, Prokurator Generalny na obecnym etapie nie zamierza włączyć się w działania prokuratury w związku z przesłuchaniem Barbary Skrzypek oraz jej śmiercią.

"Adam Bodnar sprawuje swoją funkcję z pełnym poszanowaniem niezależności prokuratorów, co powoduje, że nie podejmuje działań ingerujących w tok postępowań. Prokurator Generalny wyraża pełne przekonanie o rzetelności i profesjonalizmie w podejmowanych przez prokuraturę działaniach w tej sprawie" - zaznacza Adamiak.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego, pytana o oczekiwania Bodnara wobec Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wskazuje, że "oczekuje rzetelnego wyjaśnienia przez prokuraturę wszystkich okoliczności zgonu pani Barbary Skrzypek i poinformowanie o tym opinii publicznej".

"Pani Basia"

Barbara Skrzypek, znana w środowisku partyjnym PiS jako "pani Basia", współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim przez ponad 30 lat. Pełniła kluczowe funkcje, w tym m.in. szefowej kancelarii czy dyrektora biura prezydialnego PiS. Odpowiadała za układanie kalendarza prac Jarosława Kaczyńskiego, umawianie spotkań czy pilnowanie istotnych dokumentów. Była także pełnomocniczką Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, głównego udziałowca spółki Srebrna, mającego odpowiadać za budowę wieżowców Srebrna Tower w centrum Warszawy.

Na początku lutego Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro poprzez wprowadzenie go w błąd. Chodzi o sprawę wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Sprawę prowadzi prok. Ewa Wrzosek. Właśnie w tej sprawie12 marca w siedzibie warszawskiej prokuratury okręgowej przesłuchano Skrzypek.

Skrzypek zmarła 15 marca w wieku 66 lat

PAP/wp.pl/red.