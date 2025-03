Dzień Świętego Patryka – święto religijne i radosna celebracja irlandzkiej kultury

Święty Patryk urodził się w rzymskiej Brytanii pod koniec IV wieku, prawdopodobnie w 387 roku n.e. Choć dokładna data narodzin pozostaje nieznana, jego życie i działalność odcisnęły głęboki ślad w historii. W wieku 16 lat został porwany przez irlandzkich piratów i spędził sześć lat w niewoli. Udało mu się uciec i powrócić do Brytanii, jednak później wrócił do Irlandii jako misjonarz, by nawracać jej mieszkańców na chrześcijaństwo. Zmarł 17 marca 461 roku.

Jedna z najbardziej znanych legend o św. Patryku głosi, że wypędził on wszystkie węże z Irlandii. W rzeczywistości prawdopodobnie jest to metafora odnosząca się do jego działalności misyjnej i nawracania pogan. Patron Irlandii jest również kojarzony z koniczyną, której trzy listki miały symbolizować Trójcę Świętą.

Zieleń stała się nieodłącznym kolorem związanym z Dniem Świętego Patryka, symbolizującym Irlandię, nazywaną szmaragdową wyspą. W tym dniu wiele słynnych budowli na świecie, takich jak Opera w Sydney, Wieża Eiffla czy Empire State Building w Nowym Jorku, podświetlanych jest na zielono. Od 1962 roku również rzeka Chicago nabiera tego koloru dzięki zastosowaniu ekologicznych barwników.

Z USA pochodzi także zwyczaj szczypania osób, które tego dnia nie noszą choćby jednego zielonego elementu ubioru.

