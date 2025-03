Zniknął zdewastowany płot. To kolejny krok w procesie odnowy przestrzeni wokół dworca w Olszynie [ZDJĘCIA]

Zniszczony płot wzdłuż ulicy Marii Zientary-Malewskiej to już przeszłość. W ramach modernizacji stacji Olsztyn Główny zdewastowane ogrodzenie zostało wymienione na nowe, co nie tylko poprawiło wygląd tej części miasta, ale przede wszystkim zwiększyło bezpieczeństwo pieszych.

Tunel o długości 140 metrów, który połączył Zatorze z dworcem kolejowym, to wisienka na torcie w przypadku inwestycji, którą była modernizacja stacji Olsztyn Główny. To duża wygoda i oszczędność czasu, bo nie trzeba już iść przez wiadukt na ul. Limanowskiego. Coraz częściej olsztynianie podnoszą jednak kwestię braku parkingu przy wejściu do tunelu.

Tu trzeba jasno powiedzieć, że od początku inwestycji, czyli przebudowy stacji Olsztyn Główny, której elementem jest nowy tunel, nie było w planach budowy parkingu od strony Zatorza. To, że powstał chodnik od wyjścia z tunelu aż do ul. Zientary-Malewskiej, to efekt porozumienia olsztyńskiego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu z PKP PLK.

Jednak parking byłyby wielką wygodą, tak jak sam tunel, bo dzięki niemu można byłoby zostawić auto przed podróżą pociągiem. A miejsca jest tu naprawdę dużo, bo działka ma ponad pół hektara. Teren należy do miasta, które mogłoby wybudować parking. Kiedy kolejowa inwestycja dobiegała końca, padły zapowiedzi z ratusza, że miasto rozważa budowę w tym miejscu parkingu, ale nie klasycznego, na którym można zostawić samochód i przesiąść się na pociąg, ale typu kiss and ride, czyli pocałuj i jedź. Taki parking umożliwia kilkuminutowy postój, by np. wysadzić czy zabrać pasażera. Ale nie można już zostawić tu auta na cały dzień.

— Pomysł jak najbardziej jest aktualny i mamy nadzieję, że prędzej czy później parking tego typu tam powstanie — mówi Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna.

Tern więc ładnieje i staje się coraz bardziej użyteczny. Jednak nieopodal wejścia do tunelu od strony Zatorza, wzdłuż ulicy Zientary-Malewskiej, do niedawna stał zdewastowany płot, który odgradzał ciąg pieszy od torów. Niewiele miał on wspólnego z bezpieczeństwem, a już na pewno nie z estetyką.

Jak się okazuje, w ramach modernizacji trwa wymiana zdewastowanego ogrodzenia wzdłuż ulicy Marii Zientary-Malewskiej. Nowa konstrukcja nie tylko poprawia estetykę tej części miasta, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pieszych. To kolejny krok w procesie odnowy przestrzeni wokół dworca, który staje się coraz bardziej przyjazny mieszkańcom i podróżnym.

— Podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zakresu projektu modernizacji stacji Olsztyn Główny i wymianę wzdłuż ul. Marii Zientary-Malewskiej zdewastowanego ogrodzenia na nowe. Firma Torpol zadeklarowała, że wykona ogrodzenie — informował nas Martyn Janduła.

Nasz fotoreporter sprawdził jak obecnie prezentuje się owe miejsce.

am/ga