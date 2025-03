Milenium koronacji pierwszego króla Polski. Nadchodzi Wielki Marsz i rekordowy polonez!

Wielki Marsz dla historii – Polacy uczczą rocznice koronacji i Hołdu Pruskiego



12 kwietnia w Warszawie odbędzie się Wielki Marsz upamiętniający 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego oraz 500-lecie Hołdu Pruskiego. Wydarzenie, organizowane przez Komitet Inicjatywy Społecznych Obchodów pod przewodnictwem prof. Andrzeja Nowaka, marszałka Marka Jurka i Patryka Jakiego, będzie okazją do patriotycznych manifestacji, konferencji i inscenizacji historycznych. Kulminacją obchodów stanie się rekordowy polonez, w którym weźmie udział rekordowa liczba par.

Tysiąc lat dumnej historii – Polska, która kształtowała Europę



Polska może poszczycić się tysiącletnią historią pełną zwycięstw i osiągnięć. Stworzyła największą unię państw w Europie, broniła wolności obywatelskich i politycznych, a jej sztuka wojenna wielokrotnie decydowała o losach kontynentu. Grunwald, Chocim, Wiedeń, Bitwa Warszawska czy Solidarność – to dzięki tym momentom historia Europy nie potoczyła się w mrocznym kierunku. Polska była pionierem praw obywatelskich, twórcą pierwszej europejskiej konstytucji i ojczyzną wybitnych twórców. Hołd Pruski i Hołd Ruski to symbole jej siły i znaczenia. To dziedzictwo, z którego możemy być dumni.

