Zmiana władzy w Niemczech. Co oznacza dla Polski?

W przedterminowych wyborach w Niemczech blok chadecki (CDU/CSU) odniósł zwycięstwo, co oznacza koniec rządów Olafa Scholza. Zwycięstwo to otworzyło drogę do wprowadzenia nowych porozumień, w tym z Polską, pod przewodnictwem Friedricha Merza.

Po wygranej Merz zapowiedział, że pierwszą wizytę po objęciu urzędu kanclerza złoży w Paryżu i Warszawie. Niemieckie władze liczą na wzmocnienie współpracy z Polską, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych i militarnych. Taką perspektywę przedstawił Paul Ziemiak, bliski współpracownik Merza i działacz CDU, w rozmowie z Przemysławem Ciszakem z portalu Money.pl.

Ziemiak w rozmowie z Przemysławem Ciszakiem podkreśla potrzebę stworzenia nowego traktatu o przyjaźni między Niemcami a Polską oraz utworzenia Niemiecko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, co miałoby umożliwić zacieśnienie współpracy między Sejmem a Bundestagiem. Polityk dodał, że Niemcy i Polska powinny razem działać na rzecz bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony zewnętrznych granic UE i NATO. Ziemiak w rozmowie z money.pl wskazał również, że współpraca wojskowa z Polską jest kluczowa, ponieważ Polska pełni rolę ważnego państwa ochrony wschodniej flanki UE.

W związku z rosnącymi obawami o zmiany w polityce zagranicznej USA, Ziemiak zauważył, że współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego (Niemiec, Polski i Francji) może stanowić impuls dla UE, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa i wsparcia Ukrainy. Podkreślił także, że Polska jako centralny kraj w regionie, pełni istotną rolę w decyzjach dotyczących przyszłości Ukrainy i całego regionu.

W obliczu zagrożenia ze strony Rosji Ziemiak zaznaczył w rozmowie z money.pl konieczność zacieśnienia współpracy militarnej między Niemcami a Polską, szczególnie w kontekście Bałtyku i państw bałtyckich. Jednak podkreślił, że taka współpraca nie powinna rozwijać się równolegle do NATO, lecz w ramach istniejących struktur sojuszniczych, jak Multinarodowy Korpus Północno-Wschodni, który koordynuje działania wojskowe w tym regionie.

Ziemiak omówił również perspektywy rozwoju relacji gospodarczych między Niemcami a Polską. Polska staje się coraz ważniejszym partnerem handlowym Niemiec, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej wymianie towarowej, która w 2024 roku osiągnęła wartość 93,4 miliarda euro. Polityk CDU zaznaczył, że kluczowe będzie rozwijanie infrastruktury transportowej, zwłaszcza kolejowej, aby zwiększyć połączenia między Niemcami a Polską, co przyniesie korzyści całej Europie.

Źródło: Money.pl