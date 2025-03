USA reagują na propozycję Dudy – trwają konsultacje

Zobowiązanie Stanów Zjednoczonych na rzecz obrony naszych sojuszników jest niezachwiane. Nadal prowadzimy ścisłe konsultacje z sojusznikami i partnerami w celu utrzymania i wzmocnienia rozszerzonego odstraszania — powiedział rzecznik resortu w przesłanym PAP oświadczeniu.

Była to odpowiedź na pytanie PAP, czy Stany Zjednoczone są gotowe do umieszczenia swojej broni jądrowej na terytorium Polski i czy było to przedmiotem rozmów między przedstawicielami władz obydwu krajów. „Rozszerzone odstraszanie” - to termin oznaczający objęcie krajów sojuszniczych amerykańskim parasolem atomowym.

„Musimy być ostrożni”

W czwartek zapytany o tę kwestię w wywiadzie z publicystką Fox News Laurą Ingraham, wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że choć nie rozmawiał o tym z prezydentem Trumpem, byłby „zszokowany”, gdyby Trump poparł przesunięcie broni jądrowej dalej na wschód.

Musimy być ostrożni, Laura. Dosłownie igramy z życiem przyszłości ludzkiej cywilizacji. To jeden z najważniejszych powodów, dla których prezydent Trump widzi siebie i w rzeczywistości jest prezydentem pokoju. Mieliśmy ludzi takich jak Joe Biden, którzy nieświadomie prowadzili nas ku konfliktowi nuklearnemu. Donald Trump prowadzi nas w zupełnie innym kierunku i tego potrzebujemy — oznajmił Vance.



Propozycja prezydenta Dudy

Kiedy polski prezydent po raz pierwszy zgłosił propozycję przystąpienia Polski do programu Nuclear Sharing w 2022 r., ówczesny rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel stwierdził, że USA nie planują umieszczenia broni jądrowej w żadnym kraju, który przystąpił do NATO po 1997 r.

Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny wezwał do tego w czwartkowym wywiadzie dla „Financial Times”.

Duda ocenił, że „granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 roku, więc 26 lat później powinno również nastąpić przesunięcie infrastruktury NATO na wschód”. Wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, które bez powodzenia zaproponował w 2022 roku administracji ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena.



Źródło: wPolityce, PAP