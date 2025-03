Wybrano najkorzystniejszy wariant przebiegu S5 z Grudziądza do Ostródy

13 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym został wskazany preferowany do realizacji wariant drogi ekspresowej S5 z okolic Ostródy do Grudziądza (Wirwajdy - Nowe Marzy). W posiedzeniu ZOPI wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz samorządowcy z woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na posiedzeniu ZOPI projektanci dokonują prezentacji dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Ocena dokumentacji jest dokonywana z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Analiza przedstawianych przez projektantów rozwiązań odbywa się przy udziale pracowników GDDKiA i biura projektowego.

Najkorzystniejszy wariant

Na podstawie wyników analizy wielokryterialnej ZOPI wskazano jako najkorzystniejszy wariant W1A z węzłami Sarnowo (A1), Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą po stronie woj. kujawsko-pomorskiego oraz W4 z węzłami Mierzyn, Biskupiec, Iława Południe i Franciszkowo po stronie woj. warmińsko-mazurskiego.

Co dalej?

Kolejnym, finalnym krokiem oceny dokumentacji będzie planowane na maj br. posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Podobnie jak w przypadku ZOPI, udział w nim wezmą pracownicy GDDKiA, projektanci opracowujący dokumentację oraz przedstawiciele instytucji zewnętrznych zainteresowanych ocenianą inwestycją.

Protokół z posiedzenia KOPI stanowić będzie podsumowanie części posiedzenia z udziałem interesariuszy zewnętrznych oraz części technicznej, na której omawiane są rozwiązania projektowe.

W protokole KOPI rekomendowany jest wariant przebiegu inwestycji lub wariant rozwiązań technicznych do kolejnego etapu przygotowania inwestycji, w tym m.in. do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zostanie ona wydana w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez właściwego dla danej inwestycji regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Kiedy pojedziemy S5?

Budowa drogi ekspresowej S5 z Ostródy do Grudziądza jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Odcinek o łącznej długości ok. 90 km połączy południową obwodnicę Ostródy, której zachodni odcinek kończy się w Wirwajdach, z gotową już drogą ekspresową S5 (za pośrednictwem A1) w kierunku Bydgoszczy, Poznania i Wrocławia. Drogą ekspresową S5 między Ostródą a Grudziądzem planowo pojedziemy do 2033 r.