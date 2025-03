Kobieta to nie kwiat… Rozmowa z Ireną Petryną prezes Warm.-Mazur. Stowarzyszenia „Forum Kobiet”

— Kobiety, które działają na rzecz innych, robią coś dobrego dla swoich małych ojczyzn — to kobiety, które warto wyróżniać i pokazywać innym. Jako przykład, inspirację, motywacje do działania — mówi Irena Petryna, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw analiz w zakresie służby zdrowia, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Forum Kobiet”.

— I to właśnie z myślą o takich wyjątkowych kobietach „Forum Kobiet” powstało. Kobieta to nie kwiat, który trzeba chronić — to drzewo, które potrzebuje przestrzeni, by stale rosnąć. Wyjątkowa siła, która tkwi w każdej kobiecie, zdolność do pokonywania przeszkód i wyzwań — to one czynią ‘kobietę z charakterem’ wyjątkową.

„Forum Kobiet” to tez akcje i działania na rzecz zdrowia kobiet, choćby badania profilaktyczne. Ale też pomoc potrzebującym: działają na rzecz uchodźców z Ukrainy, reagują w przypadku klęsk żywiołowych. Kapituła Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Forum Kobiet” pod przewodnictwem Ireny Petryny przyznaje tytuł „Kobieta z Charakterem” od 2008 roku w kilku kategoriach — celem jest wyróżnienie, promowanie i docenianie kobiet, które działają w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza tych, które potrafią doskonale godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym. W tym roku Gala Kobiet z Charakterem odbędzie po raz szesnasty.