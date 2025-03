Skradziony obraz wraca do Polski po 50 latach

Dzieło zostało odnalezione w Holandii, dzięki współpracy detektywa sztuki Arthura Branda, dziennikarzy magazynu „Vind” oraz holenderskiej policji.

W 2022 roku, dziennikarze magazynu „Vind” zauważyli obraz na wystawie w Muzeum w Goudzie. Promowano go jako dzieło „niewidziane przez ostatnich 40 lat”. Wzbudziło to zainteresowanie Arthura Branda, specjalizującego się w odzyskiwaniu skradzionych dzieł sztuki. Ustalił on, że obecny właściciel obrazu nabył je od galerii sztuki. Wcześniej należało ono do jego ojca.

Sprawa została nagłośniona przez holenderską policję, która zabezpieczyła obraz i umieściła w muzealnym depozycie. Ekspertom bardzo szybko udało się ustalić, że to oryginalne dzieło Pietera Brueghla Młodszego – obraz, który zaginą z gdańskiego muzeum niemal pół wieku temu.

W 1974 roku przez przypadek odkryto, że na ścianie zamiast oryginalnego obrazu wisi replika. Okoliczności kradzieży pozostały niejasne – podejrzewano, że złodzieje dostali się do budynku po rusztowaniach, ale brakowało dowodów. Śledztwo umorzono, a świadek, który mógł dostarczyć kluczowych informacji, zginął w tajemniczych okolicznościach.

Dzieło wraca do Polski

Wszystko wskazuje na to, że obraz „Kobieta niosąca żar” powróci do Gdańska. Dokładny termin nie jest znany.

Źródło: Zawsze Pomorze/FB/red.