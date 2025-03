Olsztyn ponownie dołącza do sprawdzianu kompetencji cyfrowych

W Olsztynie rozpoczęto drugą miejską edycję IT Fitness Testu – ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli. Nad projektem wspólnie pracuje branża cyfrowa, polski rząd oraz wybrane samorządy. Wszystko po to, aby podnieść poziom kształcenia technologicznego w polskich szkołach.

IT Fitness Test to największy w Polsce sprawdzian umiejętności cyfrowych. Aby wziąć w nim udział, potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do internetu. W tym roku przewidziano trzy wersje testu: oprócz znanego już uczniom testu dla szkół podstawowych oraz szkół średnich, będzie można zmierzyć się z wersją dla najzdolniejszych, nazwaną „IT Master Test”.

Jak wyjaśnia Michał Kanownik, prezes organizującego sprawdzian Związku Cyfrowa Polska, to nie jedyne zmiany, jakie zaszły w projekcie.

— Uważnie wsłuchiwaliśmy się w głos uczniów i nauczycieli. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu liczby pytań. Dzięki temu test łatwiej będzie ukończyć podczas pojedynczej szkolnej lekcji informatyki. Jeśli jednak komuś będzie mało, zapraszamy do podjęcia wyzwania i sprawdzenia się w nieco trudniejszym teście dla najlepszych — zachęca Michał Kanownik.

Podobnie jak w ubiegłych latach, badane będą praktyczne umiejętności, a nie wiedza. Organizatorzy chcą zbadać, czy uczniowie i nauczyciele potrafią radzić sobie z codziennymi wyzwaniami technologicznymi, takimi jak umiejętność znalezienia odpowiedniej trasy, odpowiednia reakcja na próby wyłudzenia danych czy obsługa prostych zadań w edytorze tekstu.

Olsztyn wyróżnił się na mapie Polski

W akcję – już drugi rok z rzędu - na specjalnych warunkach włącza się miasto Olsztyn. W zeszłym roku, dzięki wsparciu Urzędu Miasta oraz zaangażowaniu lokalnych szkół, w Olsztynie podeszło do testu zdecydowanie więcej uczniów, niż w innych miastach o podobnej wielkości. Uczniowie wzięli też udział w dodatkowym konkursie i wygrali cenne nagrody (sprzęt elektroniczny).

— Chcemy inwestować w edukację cyfrową, dając młodemu pokoleniu solidne podstawy do budowania swojej przyszłości — mówiła w czwartek (13 marca) zastępca prezydenta Olsztyna Sylwia Rembiszewska-Piątek podczas uroczystej inauguracji projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

— Nowoczesny samorząd powinien zdawać sobie sprawę ze znaczenia kompetencji cyfrowych w życiu każdego z uczniów, ale też w kontekście rozwoju całej gospodarki i polskiego bezpieczeństwa cyfrowego. Dziękuję całemu Olsztynowi, z prezydentem na czele, za zeszłoroczny wkład w projekt. Liczę, że w tym roku uda nam się pobić lokalne rekordy — dodawał prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Dziesiątki nagród czekają na uczniów, nauczycieli i szkoły

Aby wziąć udział w IT Fitness Test 2025, należy wejść na stronę internetową i wybrać odpowiednią wersję sprawdzianu (prostszą - dla uczniów szkół podstawowych, albo nieco trudniejszą - dla uczniów szkół średnich i nauczycieli).

Każda osoba, która rozwiąże sprawdzian, otrzyma imienny certyfikat z wynikiem. Co więcej, organizatorzy zapowiadają, że także w tym roku będzie można wygrać liczne nagrody.

Cyfrowe testowanie potrwa do końca października.