ChallengeEU. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczyna nowy rozdział

Wspólna podróż dziewięciu europejskich uczelni trwa już od jakiegoś czasu, ale to właśnie spotkanie w siedzibie Hochschule Offenburg (12-13 marca) jest symbolicznym początkiem oficjalnej działalności ChallengeEU. Sojusz jest częścią programu Uniwersytety Europejskie – inicjatywy Komisji Europeskiej, która wspiera transformacyjne podejście do współpracy między uniwersytetami w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

ChallengeEU: partnerstwo dla zmian

Sojusz ChallengeEU tworzą: Hochschule Offenburg (Niemcy, lider projektu), South East European University (Macedonia Północna), ECAM LaSalle (Francja), Mid Sweden University (Szwecja), Universidade Europeia (Portugalia), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska), Latvia University of Life Sciences and Technologies (Łotwa), Universidad Europea de Valencia (Hiszpania), Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (Szwajcaria, partner stowarzyszony).

Podpisy pod umową rozpoczynającą działalność aliansu złożyli oficjalni reprezentanci dziewięciu uczelni. W prace sojuszu zaangażowane są jednak nie tylko władze tych jednostek, ale też pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci. Wszyscy oni będą budować wspólny europejski kampus – międzynarodowe centrum współpracy, wymiany wiedzy i rozwoju osobistergo.

Sojusz pracuje więc nad rozwiązaniami, dzięki którym członkowie społeczności akademickiej będą mogli np. zdobywać wykształcenie, doświadczenie i umiejętności na różnych uczelniach, nabywając tym samym kompetencje kulturowe i językowe udokumentowane odpowiednimi certyfikatami, takimi jak mikropoświadczenia.

Misja: szkolnictwo wyższe gotowe na przyszłość

To wielki krok dla 83 tys. studentów i 9 tysięcy pracowników należących do społeczności akademickich, a także dla 25 milionów obywateli zamieszkujących w regionie oddziaływania sojuszu.

Nadrzędna idea ChallengeEU kryje się w rozwinięciu nazwy projektu. To „kultywowanie holistycznej, zrównoważonej współpracy: wspieranie doskonałości na uniwersytetach europejskich” (ang. ChallengeEU: Cultivating Holistic SustAinable CoLLaborations: ENGaging Excellence in European Universities).

Najważniejsze cele sojuszu to:

— Transformacja Uniwersytetów Europejskich – celem uczelni jest przejście od podejścia „tematycznego" do podejścia „wyzwań i wpływu” w badaniach, edukacji i innowacjach. Sojusz stworzy Akademię ChallengeEU, która będzie składać się z trzech filarów: ChallengeEU Teaching Academy, ChallengeEU Talent Academy i ChallengeEU Training Academy. Akademia ta będzie wspierać rozwój zawodowy studentów, pracowników i partnerów, oferując wspólne programy nauczania i poszerzania kompetencji.

— Tworzenie Innowacyjnego Międzyuniwersyteckiego Kampusu – priorytetem będzie wzmacnianie współpracy, promowanie mobilności i rozwijanie kompetencji międzykulturowych i językowych w ramach sojuszu (wśród studentów, naukowców i pracowników administracyjnych).

— Zaawansowane partnerstwo na rzecz doskonałej edukacji – rozwój w modelu poczwórnej helisy. Wykorzystując metodologie Otwartej Nauki i Otwartej Innowacji, ChallengeEU wprowadzi nowy model transferu wiedzy – tzw. Multi-Actor Research & Knowledge Exchange Teams (M.A.R.K.E.T.s), którego celem będzie wzmocnienie partnerstwa między środowiskiem akademickim a interesariuszami z czterech sektorów (nauka, gospodarka, administracja, społeczeństwo).

— Promowanie Inkluzywnej Edukacji – poprzez eliminację barier w dostępie do edukacji i nauki, ChallengeEU zapewni dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich. Sojusz stworzy Otwarty, Różnorodny i Inkluzyjny Kampus (ODEI) oraz opracują strategię i politykę ODEI na każdej partnerskiej uczelni.

— Wspieranie Wspólnego (Trans)Regionalnego Ekosystemu Innowacji – sojusz ChallengeEU ma na celu rozwijanie trwałej współpracy z interesariuszami w ramach trzech Obszarów Inteligentnej Specjalizacji: Zdrowie i dobrostan (SDG 3), Inteligentna digitalizacja (SDG 9) oraz Zrównoważona przyszłość (SDG 13).



Łącząc uniwersytety, studentów i lokalnych interesariuszy, członkowie sojuszu chcą sprawić, żeby edukacja odpowiadała na wyzwania współczesności i przyszłości oraz służyła zmianom na lepsze. Napędzać ją mają współpraca, badania i innowacje.

Warto też zaznaczyć, że w projekcie ChallengeEU uczestniczy 80 partnerów stowarzyszonych z różnych krajów Europy. Reprezentują oni sektory takie jak nauka, biznes, administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie. To dowód na to, że wpływ sojuszu będzie sięgał daleko poza granice uniwersyteckich kampusów.

Kick-off Meeting w Offenburgu

Podpisaniu umowy partnerskiej w Offenburgu towarzyszy wiele spotkań zespołów roboczych i gremiów zarządczych. Do siedziby niemieckiego uniwersytetu przyjechało liczne grono przedstawicieli ze wszystkich partnerskich uczelni, sporo osób dołącza do nich także za pośrednictwem internetu. To okazja do rozmów o celach i wartościach towarzyszących sojuszowi ChallengeEU oraz szansa na wypracowanie planu działań na najbliższy czas. Istotną wartością tego spotkania jest integracja osób zaangażowanych w działalność projektu.

ChallengeEU to nie tylko sojusz uczelni – to dynamiczna przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami, pielęgnowania międzynarodowych kompetencji i budowania lepszej przyszłości dla studentów i społeczeństwa.

źródło: UWM / dbp