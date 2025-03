Małpa dołącza do line-upu Kortowiady 2025!

Dwa tygodnie temu organizatorzy Kortowiady ujawnili, że nad Jeziorem Kortowskim wystąpi jeden z najbardziej znanych polskich zespołów, czyli Myslovitz. Łącznie do tej pory organizatorzy ujawnili zatem już 12 różnorodnych artystów. Podczas trzech majowych wieczorów, od 29 do 31 maja, na kortowiadowej scenie wystąpi między innymi Oki, Bletka, Lanberry, Szpaku czy Lady Pank. Zgodnie z zapowiedziami właśnie dziś na profilach Kortowiady w mediach społecznościowych pojawiło się kolejne gorące ogłoszenie.

Po raz pierwszy usłyszymy go w Kortowie



Małpa to znany polski raper i bez wątpienia ważna postać w polskim hip-hopie. Jego pierwsza płyta wydana w 2009 roku, „Kilka numerów o czymś”, spotkała się ze świetnymi opiniami, zarówno ze strony słuchaczy, jak i krytyków. Raper wyróżniał się na scenie w tamtym czasie, obecnie nadal jego twórczość przyciąga uwagę. Cała jego dyskografia obejmuje 4 albumy, z czego każdy zdobył tytuł przynajmniej złotej płyty. W 2024 roku Małpa zagrał jubileuszową trasę koncertową, na którą przybyły tłumy fanów, co jest dowodem na to, że wersy trafiają do kolejnych pokoleń słuchaczy. Trasa nie obejmowała Olsztyna, ale już w maju raper po raz pierwszy wystąpi na kortowiadowej scenie!

Nowe informacje na temat zbliżającej się imprezy



Do potwierdzonych jak dotąd wydarzeń, czyli Silent Party, Festiwalu Gier Planszowych i Kina Plenerowe w ostatnim czasie dołączyło Kortowskie Bingo, czyli atrakcja dla fanów gry w bingo. Wydarzenie zostanie zorganizowane po raz drugi - podczas poprzedniej edycji przyciągnęło wielu uczestników.

Od niedawna w sprzedaży jest także kolejna pula karnetów uprawniających do uczestnictwa w koncertach i, jak podkreślają organizatorzy, podobnie jak każda poprzednia jest ona limitowana. Sprzedaż trwa nadal przez Going. oraz Empik Bilety - szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie internetowej imprezy pod adresem: www.bilety.kortowiada.pl

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

