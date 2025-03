Sensacja w Warszawie! „Parnas” Siemiradzkiego sprzedany za fortunę

„Mamy wielki rekord artysty. Obraz +Parnas+ Henryka Siemiradzkiego uzyskał podczas dzisiejszej wieczornej licytacji 5 milionów zł, co razem z opłatami aukcyjnymi 1 mln 200 tys. daje sumę 6 mln 200 tys. zł. Dzieło zakupił prywatny kolekcjoner z Polski” – poinformowała tuż „ostatnim młotku” Marta Rydzyńska reprezentująca Polswiss Art.

„Mówimy o dziele o niebagatelnym znaczeniu historycznym. I o wysokiej rangi wydarzeniu kolekcjonerskim. Bez zwątpienia jest to jedno z najważniejszych wydarzeń rynku aukcyjnego ostatniego czasu” – zaznacza Marzena Karpińska z Domu Aukcyjnego Polswiss Art.

Obraz, powstały w 1900 r., był przeznaczony do ostatniej z monumentalnych realizacji Henryka Siemiradzkiego, jaką była dekoracja kurtyny Teatru Miejskiego we Lwowie. Artysta otrzymał propozycję wykonania malowidła w 1898 roku. Siemiradzki został wybrany do tego przedsięwzięcia przez specjalny Komitet Budowy Teatru. Nie była to jego pierwsza realizacja tego typu, gdyż wcześniej, w 1894 roku, namalował on kurtynę Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Kurtyna miała za zadanie być najważniejszą, centralną dekoracją, podkreślającą myśl artystyczną całego budynku i wystroju jego wnętrza. Jej wykonanie przez tak uznanego artystę jak Henryk Siemiradzki przysparzało projektowi budynku dodatkowego splendoru.

Artysta zdecydował się przedstawić na kurtynie alegoryczną genezę teatru - sytuację umiejscowił w siedzibie boga Apollina - na tytułowym Parnasie, a w centrum kompozycji, jako źródło wszelkiej siły twórczej, przedstawił Natchnienie, materializując je postacią greckiej kapłanki - Pytii. Pytii – Natchnieniu towarzyszą Wyobraźnia i Rozum. Po jej lewej stronie z dymów i oparów powstaje i unosi się uskrzydlona Wyobraźnia, po prawej Minerwa oznaczająca rozum i rozwagę przypomina, że w sztuce obie te potęgi muszą się równoważyć.

Obraz olejny, niezbędny do takiej realizacji, powstał w finalnej fazie prac nad kurtyną. Jest to praca olejna na płótnie dublowanym o wymiarach 91 na 147 cm.

Wielopostaciową kompozycję artysta zaaranżował w konwencji popularnego w tamtym okresie „żywego obrazu”, by połączyć ideę teatru z malarstwem. Dzieło naśladowało scenę, a postaci - aktorów. Rozbudowując kompozycję Siemiradzki przedstawił odwieczny podział sztuk na komediowe oraz dramatyczne.

„Siemiradzki przedstawił na obrazie nie tylko alegoryczną genezę teatru ale jedną najpiękniejszych alegorii Natchnienia w sztuce” – zaznaczono w katalogu aukcji.

Do tej pory najdroższym obrazem Henryka Siemiradzkiego sprzedanym na aukcji był „Taniec wśród mieczy”, sprzedany w 2011 roku w nowojorskim Sotheby’s za pięć mln zł, łącznie z opłatami aukcyjnymi. Na rynku polskim najwyższą transakcją była do tej pory warunkowa sprzedaż obrazu „Fryne na święcie Posejdona w Eleusis”, który w 2015 roku osiągnął w toku licytacji cenę 3 mln zł, łącznie z opłatami.



red./PAP/dzieje.pl