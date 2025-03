Pogodowy zwrot – od dziś deszcz i chłód w całym kraju

Załamanie pogody potrwa od czwartku do weekendu. Od poniedziałku w całym kraju bez opadów, ale nadal chłodno - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Michał Folwarski. Dodał, że na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie suma opadów wyniesie nawet do 30 mm.

Jak poinformował synoptyk IMGW, w środę najwięcej chmur będzie na zachodzie i północnym zachodzie kraju, gdzie prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone także słabe burze. Na pozostałym obszarze kraju słonecznie i bez opadów, jedynie na południu Polski przelotny deszcz.

Najcieplej w środę będzie w centrum i na południu Polski, lokalnie do 17-18 st. C. Najchłodniejszy rejon to północny zachód, Pomorze i Wybrzeże, gdzie temperatura wyniesie około 4-5 st. C.

Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych, w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat umiarkowany i porywisty, w rejonie Bieszczad w porywach do 55 km/h.

W nocy ze środy na czwartek będzie pochmurno, więcej przejaśnień na północnym-wschodzie, a najwięcej chmur na zachodzie i w centrum. Stopniowo będzie przybywać opadów - najwięcej w zachodniej i północnej części kraju, gdzie suma opadów wyniesie do około 10-15 mm.

Najchłodniej będzie w rejonie Pomorza, około 0 st. C, a najcieplej na południu i południowym wschodzie Polski, do 8-9 st. C.

Wiatr będzie słaby, umiarkowany, a w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami porywisty, w kierunku zmieniającym się.

Czarne chmury

W czwartek w całym kraju pochmurno, jedynie na południu Polski mogą pojawić się przejaśnienia. Najwięcej opadów będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie lokalnie ich suma wyniesie nawet 30 mm oraz w centrum i na Warmii i Mazurach, lokalnie do około 15 mm.

Najchłodniej będzie w północno-zachodniej i zachodniej części kraju, gdzie temperatura wyniesie około 3-4 st. C. Najcieplej będzie na południu, lokalnie do 15 st. C.

W rejonie Pomorza i Warmii mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem, w rejonie Sudetów w samych górach spadnie do 15-20 cm śniegu, a w niżej położonych obszarach lokalnie do 5-10 cm śniegu.

Wiatr w czwartek najsilniejszy będzie na południu i na Wybrzeżu, w porywach do 60-65 km/h.

W nocy z czwartku na piątek strefa opadów przesunie się na północny wschód Polski, rejon Warmii i Mazur oraz Podlasia, gdzie spadnie do 15 mm deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie też samego śniegu.

Temperatura w całym kraju wyniesie od około -1 st. C na północnym zachodzie do 3-4 st. C na południowym wschodzie Polskie. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, w centrum do 55 km/h, na południu i w rejonie Wybrzeża do 65 km/h.



Co czeka nas w Weekend?



Synoptyk Michał Folwarki poinformował, że IMGW przygotowuje ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla całej Polski, a w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny przed intensywnymi opadami śniegu. Instytut planuje również ostrzeżenia przed przymrozkami dla całego kraju i przed oblodzeniem dla południowej części Polski.

"Niestety to załamanie pogody potrwa mniej więcej do weekendu. W weekend jeszcze na południu kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Do tego dojdzie ochłodzenie, ale od północy już wyraźnie poprawa pogody i więcej słońca" - powiedział Folwarski.

Dodał, że od poniedziałku w całym kraju powinno już być bez opadów i słonecznie, ale nadal będzie chłodno. "Temperatura maksymalnie jeszcze do połowy przyszłego tygodnia w okolicach 10-11 st. C, głównie w zachodniej części kraju" - zaznaczył ekspert.

red./PAP