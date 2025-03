Kaśka walczy! Akcja ratunkowa dla 40-letniej piranii po tym jak pękło akwarium

„Kaśka czuje się już dobrze. Jest spionizowana. Normalnie przyjmuje pokarm” – przekazał w środę Wojciech Basałygo z urzędu miasta w Świnoujście. Pirania, która w tamtejszym Muzeum Rybołówstwa Morskiego żyje od lat 80. XX w., nazywana jest Katarzyną. Od poniedziałku pracownicy MRM, naukowcy, prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska i strażacy zaangażowani są w akcję ratowania sędziwej, metrowej ryby po tym, jak pękło dno ponad 4-metrowego akwarium, w którym pływała.

Opiekunowie Kaśki w poniedziałek zauważyli, że poziom wody w akwarium o pojemności ok. 3 tys. litrów obniżył się niemal o połowę. Tymczasowo przenieśli ją do mniejszego akwarium, na pomoc wezwali naukowców, strażaków, Morski Instytut Rybacki, a także obdzwonili zaprzyjaźnione oceanaria, żeby ją przetransportować w bezpieczne miejsce.

„Rozpoczęliśmy konsultacje, by podjąć decyzję co do sposobu ratowania ryby. Ichtiolodzy uznali, że dla Kasi najlepsze będzie wykorzystanie wody odzyskanej z pękniętego akwarium i umieszczenie jej w zbiorniku zastępczym na terenie muzeum” – wyjaśnił dyrektor muzeum Lech Trawicki. „Pirania była zestresowana. Przez całą dobę nie chciała jeść i pływała na boku. Pracownicy postanowili czuwać przy niej przez całą noc” – podkreślił Trawicki.

Zbiornik zastępczy to tzw. mauser, dostarczony przez strażaków. Przepompowano do niego „starą” wodę, zainstalowano pompkę. We wtorek kondycji Kaśki wyraźnie się poprawiła. Teraz akcja ratunkowa polega przede wszystkim na zainstalowaniu nowego akwarium, a potrwać może to nawet kilkanaście dni.

„Potrzebne są bardzo grube, duże szyby. Firma wykonująca akwaria już je zamówiła. Na taką dostawę czeka się ok. dziesięć dni. Klejenie też trochę potrwa” – zaznacza Basałygo.

Szyby mają zostać dostarczone bezpośrednio do Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Przyjadą tu też specjaliści od budowy akwariów. Nowy dom dla Kaśki prawdopodobnie będzie nieco szerszy i głębszy niż uszkodzone akwarium.

„Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że będzie żyła jeszcze wiele lat w zdrowiu, choć zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ta sytuacja ją zestresowała” – podsumował dyrektor Trawicki.

Pirania z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu to prawdopodobnie najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych w Europie osobników gatunku paku czarnopłetwy (Colossoma macropomum) z rodziny piraniowatych (Serrasalmidae). Naturalnie występuje w Ameryce Płd., w dorzeczu Amazonki i Orinoko.

Basałygo w rozmowie z PAP zapewnił, że według ichtiologów stan Kaśki jest stabilny. „Odzyskała apetyt. To dobry znak. Je banany i pokarm dla ryb. Kiedyś lubiła żołądki wołowe, ale już nie ma zębów” – podsumował Basałygo.

Zamówione przez muzeum nowe akwarium z systemem filtracyjnym wyceniono na 25 tys. zł netto. Władze miasta zadeklarowały pomoc dla MRM w sfinansowaniu tego pilnego zakupu.

