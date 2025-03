Kuchnia w kolorach wiosny

Zima w tym roku taka, że szkoda gadać! Dzień w dzień, wybywając z domu w kierunku redakcji szukam jednej pecyny śniegu lub choćby jednego marnego sopla — i nic. Za to kilka minut spędzonych w okolicznym zagajniku, roztrajkotanym przez ptactwo wszelkich gatunków mówi mi bardzo wyraźnie: wiosna coraz bliżej! A jak wiosna — to trzeba kuchnie dopasować do stricte wiosennych klimatów!

Pomaluj kuchnię na kolor wiosny

Czyli na jaki konkretnie? Sezon wiosenny kojarzy się z kwiatami i nowymi początkami praktycznie w każdej dziedzinie życia. To zatem wspaniały czas, by odrobinę radosnego koloru dodać w swojej kuchni i by jej także nadać jej nowy początek. Od jasnych żółtych żonkili po różowe piwonie — wiosenna kuchnia kocha wszystko to, co jasne, soczyste, świeże.

Dekorowanie wiosenną kolorystyką może naprawdę wnieść powiew świeżości do kuchni. Choć może to brzmieć sztucznie, w rzeczywistości Matka Natura ma świetne oko do kolorów — i nie trzeba malować całej kuchni na żółto, by wprowadzić do niej trochę wiosennej energii i piękna.

Czy zależy nam na kuchni tradycyjnej, czy na nietuzinkowej, możemy naprawdę pozwolić sobie na dodanie kilku zabawnych wiosennych kolorów, które uzupełnią urok kuchni i elegancję elementów retro. Nawet jeśli kuchnia jest elegancka — można w niej dodać kilka odważnych akcentów kolorystycznych, by rozbić przestrzeń i wprowadzić świeżość wiosny do środka. Warto też łączyć tony neutralne ze świeżą wiosenną zielenią lub delikatnym różem. Lub słoneczną żółcią — ostatecznie mamy całą tęczę wspaniałych wiosennych kolorów, którymi możemy udekorować swoją kuchnię. Nie tylko na wiosnę zresztą.

Pastelowy róż

Pastele nie każdemu przypadną do gustu — ale zapomnijmy o słodkich różach. Kuchnia to nie pokój małej dziewczynki, a raczej szykowny ukłon w stronę inspirowanego stylem vintage wystroju wnętrz. Od jasnoróżowych urządzeń, takich jak stylowe lodówki i zamrażarki, a nawet kuchenki — dodanie odrobiny różu do kuchni stanowi odważne oświadczenie, nawet jeśli jest to bledszy odcień różu. W kuchni warto używać stonowanego pastelowego różu, nieco chłodniejszego na palecie kolorów, by dodać ścianę akcentową, a wszystko to połączyć z miedzianymi akcesoriami — i wygląd wcale nie będzie zbyt słodki.

Niezależnie od tego, czy szukamy ultrakobiecej estetyki, czy bardziej stonowanej, ale nadal ciepłej kolorystyki — odcienie różu stanowią zachwycający wybór do odnowionej kuchni. Róż zyskał popularność w ostatnich latach jako kolor do salonu i sypialni, ale delikatne odcienie lawendowej bieli, różu i kwiatów to piękne tony, które można włączyć do kuchni w stylu wiosennym. Połączenie odcieni różu z bardziej męskimi odcieniami wielbłądziej i szałwiowej zieleni tworzy zrównoważone, ale wyjątkowe wnętrze.

Błękit

To klasyczny, ponadczasowy odcień, który mimo chłodu dobrze pasuje do wiosennej palety kolorów. Kuchnie w kolorze błękitu są popularne, ponieważ ten stonowany odcień uspokaja i dodaje koloru, nie będąc jednocześnie krzykliwym. Fronty szafek w kolorze błękitu dobrze komponują się z jasnym blatem z litego drewna — uzyskujemy w ten sposób wiejski klimat. Odcienie niebieskiego pięknie komponują się z czystymi białymi blatami i efektownymi panelami z naturalnego kamienia. Niebieskie szafki kuchenne doskonale nadają się do tworzenia odważnej kolorystyki kuchni. Warto wybrać zachwycający, bogaty odcień błękitu dla wyspy kuchennej i zachować neutralny kolor reszty szafek — w ten sposób powstanie przyjazna przestrzeń rodzinna, która połączy styl klasyczny z nowoczesnym.

Jest też wiele popularnych matowych farb w kolorze błękitu, które warto wprowadzić wiosną na ściany. Jeśli ktoś woli minimalizm, niech użyje błękitu jako akcentu kolorystycznego w małych urządzeniach lub jako punktu centralnego kuchni z ładnymi niebieskimi kafelkami na ścianie.

Miękka szałwiowa zieleń

Podobnie jak błękit, miękkie zielenie są popularnym wyborem dla każdego, kto chce wprowadzić trochę koloru do swojej kuchni, nie narażając się przy tym na krzykliwość. Zielone kolory przywodzą na myśl pyszne świeże owoce i warzywa i mogą dodać w stylowej kuchni wiele wiosennej kolorystyki. Szafki w kolorze szałwiowej zieleni wyglądają pięknie i można je ocieplić odrobiną złota lub mosiądzu na uchwytach szafek kuchennych. Można też zaszaleć z akcentem ściennym w ciemniejszej wiosennej zieleni i nie trzeba poświęcać żadnych stylowych kluczowych cech— szałwiowa kuchnia i tak będzie wyglądać uderzająco obok białych płytek lub tradycyjnego zlewozmywaka.

Zieleń to niezwykle wszechstronny kolor w szerokiej gamie odcieni: od głębokiej zieleni północy po pikantną euforbię i bardziej stonowane odcienie szałwii. Do wyboru są też organiczne średnie zielenie, takie jak wiecznie zielony groszek, które tworzą odważne wnętrze bez nachalności. Zieleń, dobrze pasująca zarówno do kuchni wiejskich, jak i miejskich, przynosi poczucie spokoju i sprzyja więzi z naturą.

Żółty jaskier

Żonkile, pierwiosnki i jaskry to kwintesencja polskich kwiatów polnych, które kwitną na początku roku, dzięki czemu ich radosne żółte płatki są idealnym odzwierciedleniem sezonu wiosennego. A dodanie w kuchni żółtego akcentu kolorystycznego może być czymś dla odważniejszych dekoratorów wnętrz, ale nie musi wyglądać staroświecko lub kiczowato. Żółty to ciepły, zachęcający odcień, więc idealnie nadaje się do kuchni i jadalni. Warto wybrać kremowy, jasnożółty odcień i tak pomalować ścianę akcentową, uzupełnioną ulubioną monochromatyczną grafiką ścienną. Dodaj odrobinę żółci do swojej kuchni, a będziesz mieć wiosenne słońce przez cały rok. Każda kuchnia w stylu retro wykorzystuje kolor żółty, dzięki czemu tworzy bardzo świeży i ożywiony przekaz.A jeśli nasza wymarzona kuchnia to nowoczesna przestrzeń inspirowana stylem skandynawskim — akcenty w kolorze żółtego jaskra obok odważnych czarnych dodatków będą wyglądać bez wysiłku chłodno, jednocześnie dodając kuchni ciepłych wiosennych kolorów.

Wiosenne wzory

Kolejnym świetnym sposobem na włączenie wiosennej palety kolorów do kuchni jest kilka odważnych wzorów. Wiosna to istna feeria kolorów i faktur, więc jest to miły ukłon w stronę sezonu — a jednocześnie bez przesady. Kto lubi nieco bardziej elegancki, klasyczny wygląd, powinien rozważyć szykowny i ładny wzorzysty materiał w mniejsze kwiaty na ściereczki kuchenne lub jako bieżnik na stół jadalny, a nawet jako ścianę akcentową. W przypadku nowoczesnej kuchni warto poszukać odważnego, inspirowanego geometrią wzoru kwiatowego, którego można użyć na roletach lub jako nadruku nad stołem jadalnym i w ten sposób wprowadzić do swojej kuchni trochę ciepłych wiosennych kolorów.

Cudowne biele

Wiosną warto wpuścić powiew świeżości do swojej kuchni i odświeżyć swoje wnętrze jasną i przewiewną paletą kolorów. Biel to wspaniały wybór do małych kuchni i tych, które nie otrzymują dużo naturalnego światła. Jeśli czysta biel od góry do dołu nie odpowiada czyjemuś gustowi, warto umiejętnie połączyć odcień złamanej bieli z wyrazistym niebieskim panelem kuchennym.

Wiosenne dodatki

Wnieśmy odrobinę wiosny do wnętrza za pomocą świeżej zieleni lub bukietów ładnych kwiatów. To nie tylko rozjaśni przestrzeń, ale dodanie akcesoriów do kuchni doda wyrazistej wiosennej palety kolorów bez potrzeby znaczącego malowania lub odnawiania.

Wiosenne kwiaty

Oczywistym rozwiązaniem na wprowadzenie odrobiny wiosennego koloru do kuchni jest świeży wiosenny bukiet. O tej porze roku kwitnie wiele pięknych kwiatów — dzięki nowoczesnym sztuczkom ogrodniczym większość kwiatów można zdobyć przez cały rok, ale kto chce zachować autentyczną wiosenną kolorystykę, powinien do kuchni wprowadzić żonkile, tulipany, krokusy, hiacynty, prymulki i szafirki. A takie hiacynty w dodatku oszałamiająco pachną — niech pęknę! — wiosenna kuchnia bez nich po prostu się nie liczy!

Świeża zieleń

Uważamy, że kwiaty w kuchni lub jadalni zawsze są odpowiednie. Ale jeśli klimat naszej kuchni jest nieco bardziej stonowany, a wazon z ładnymi kwiatami może wyglądać trochę nie na miejscu, nadal można wprowadzić trochę naturalnego wiosennego koloru do swojej kuchni za pomocą świeżej zieleni. Wyobraźmy sobie choćby starannie ułożony wazon z eukaliptusem…

Magdalena Maria Bukowiecka

Korzystałam ze stron kitchenworld.ie oraz littlegreene.com.