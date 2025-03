Ukraina i reszta Europy uzależniona od broni z USA [RAPORT]

Według opublikowanego w poniedziałek opracowania, od 2020 roku import głównego uzbrojenia Ukrainy wzrósł prawie stukrotnie w porównaniu z latami 2015-2019. Większość sprowadzanej przez Kijów broni pochodziła z pomocy wojskowej po inwazji na pełną skalę Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od tego czasu 35 państw przekazało różnego rodzaju broń, w tym wszystkie typy pojazdów bojowych i artylerię o kalibrze większym niż 100 mm.

W raporcie podkreślono, że USA odpowiadają za 45 proc. dostaw broni na Ukrainę i są państwem, które ma w tym największy udział. Na drugim miejscu są Niemcy (12 proc.), a na trzecim Polska (11 proc.). Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie m.in. systemy obrony powietrznej Patriot.

"Ukraina po zapowiedzi wstrzymania pomocy wojskowej przez prezydenta USA (Donalda Trumpa) znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Bardzo ważne będzie to, jak duże wsparcie będzie w stanie udzielić ukraińskiemu wojsku Europa" - uważa ekspert SIPRI dr Mathew George.

Dane zebrane przez SIPRI pokazują, że europejskie państwa NATO od 2020 roku podwoiły import broni, a ich największym rynkiem zakupów są Stany Zjednoczone. Amerykanie odpowiadają za 64 proc. dostaw uzbrojenia dla sojuszników w Europie. Ta tendencja utrzyma się w przyszłości, członkowie NATO w Europie zamówili w USA prawie 500 samolotów bojowych.

Zdaniem George'a "zerwanie głęboko zakorzenionej współpracy Europy z USA byłoby zbyt kosztowne, nawet jeśli istnieje obecnie europejska wola niezależności".

Z opracowania wynika, że USA są również największym eksporterem broni na świecie, a dominacja ta w ostatnich latach wzrosła. O ile dekadę temu Stany Zjednoczone odpowiadały za ok. 35 proc. światowego eksportu broni, to udział ten wzrósł do 43 proc.

Gdy USA zwiększyły eksport broni, Rosja zmniejszyła dostawy uzbrojenia do innych państw o 64 proc. od 2020 roku. Ma to związek z prowadzeniem wojny przeciwko Ukrainie. Francja przejęła pozycję drugiego co do wielkości eksportera broni na świecie.

Dotychczas Chiny i Indie były największymi nabywcami rosyjskiej broni, ale Pekin zaczął inwestować we własny przemysł zbrojeniowy, a Delhi kupować broń od Zachodu.

PAP/red.