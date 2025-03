Musk odpowiada Sikorskiemu: zamilcz mały człowieku!

Elon Musk napisał na platformie X napisał, że "jeśli wyłączy system Starlink, cały front na Ukrainie upadnie". Do tych słów odniosł się Radosław Sikorski, który wskazał, że "koszty Starlinków dla Ukrainy pokrywa polskie Ministerstwo Cyfryzacji" i jest to blisko 50 milionów dolarów.

"Pomijając kwestię etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców" - napisał Sikorski.

"Podziękuj i zamknij się"

Na wpis Sikorskiego zareagował sekretarz stanu USA Marco Rubio. Amerykański dyplomata podkreślił, że "nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka".

"I podziękuj, bo bez Starlinka Ukraina już dawno przegrałaby tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - napisał polityk.

Do słownej przepychanki szybko wrócił Musk, który poparł Rubio i oceniał, że "to, co napisał Rubio, jest absolutnie prawdziwe". Zwrócił się także do szefa polskiego MSZ:

"Zamknij się mały człowieku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinka" - stwierdził Musk.

Wymianę zakończył Sikorski, dziękując Rubio za potwierdzenie, że system nie zostanie wyłączony, a "dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową świadczoną wspólnie przez USA i Polskę".

"Europa i Stany Zjednoczone mogą wspólnie pomóc w osiągnięciu sprawiedliwego pokoju" - podsumował.